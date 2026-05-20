العملات الأجنبية تستقر في ختام تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار بكام؟

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارا مع ختام تعاملات مساء اليوم الأربعاء 20-3-5-2026 على مستوى البنوك العاملة في مصر.

وسجلت العملات الأجنبية ثباتا في مواجهة الجنيه بمختلف أسعار الصرف الأجنبي داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 53.36 جنيها للشراء و 53,5 جنيها للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 61.9 جنيها للشراء و 62.07 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

وبلغ سعر الدولار الكندي 38,75 جنيها للشراء و 38,86 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 8.28 جنيها للشراء و 8.3 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 71.48 جنيها للشراء و 71.69 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي 5,74 جنيها للشراء و 5.76 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي 5.68 جنيها للشراء و 5.69 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

بلغ سعر الفرنك السويسري 67.56 جنيها للشراءو 67.67 جنيها للبيع.

سعر الـ 100 ين ياباني

وسجل سعر الـ100 ين ياباني 33.56 جنيها للشراء و 33.65 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الإسترالي 38.01 جنيها للشراء و 38.12 جنيها للبيع.

وبلغ سعر اليوان الصيني 7.84 جنيها للشراء و 7.86 جنيها للبيع.