أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء 20 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.20 جنيه

سعر الشراء: 53.06 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.83 جنيه

سعر الشراء: 61.66 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.33 جنيه

سعر الشراء: 71.12 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.18 جنيه

سعر الشراء: 14.44 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.48 جنيه

سعر الشراء: 14.44 جنيه