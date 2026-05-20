تراجع 8 سلع وارتفاع البيض البلدي بأكثر من 14 جنيهًا.. أسعار السوق اليوم

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء 20 مايو 2026، حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض، حيث تراجعت أسعار 8 سلع متنوعة على رأسها العدس والمكرونة والسكر والدقيق، بينما ارتفعت أسعار سلع أخرى أبرزها البيض البلدي وزيت الذرة والمكرونة المعبأة.

زيادة كبيرة في أسعار البيض

وسجلت أسعار البيض البلدي أكبر زيادة خلال تعاملات اليوم بعدما ارتفع سعر الكرتونة بقيمة 14.64 جنيه.

وقد شهدت بعض الأصناف تراجعًا ملحوظًا، أبرزها العدس الصحيح الذي انخفض بقيمة 5.19 جنيه، بالإضافة إلى تراجع أسعار المكرونة المعبأة 400 جرام بقيمة 3.13 جنيه.

سلع تراجعت أسعارها اليوم

وسجل سعر كيلو الدقيق المعبأ تراجعًا اليوم بقيمة 1.45 جنيه، ليصل متوسط السعر إلى 24.24 جنيه للكيلو.

كما تراجع سعر كيلو السكر المعبأ بقيمة 1.31 جنيه، ليسجل متوسط السعر اليوم 34.15 جنيه.

وانخفض سعر المكرونة المعبأة وزن كيلو بقيمة 5.32 جنيه، ليصل متوسط السعر إلى 32.56 جنيه.

فيما تراجع سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام بقيمة 3.13 جنيه، ليسجل متوسط السعر 24.11 جنيه.

وسجل العدس الصحيح المعبأ تراجعًا بقيمة 5.19 جنيه، ليصل متوسط السعر إلى 59.67 جنيه للكيلو.

كما انخفض سعر المكرونة السائبة بقيمة 1.09 جنيه، ليسجل متوسط السعر 24.44 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر البيض الأبيض بقيمة 0.02 جنيه للبيضة الواحدة، ليصل متوسط السعر إلى 4.92 جنيه.

كما سجل سعر البيض الأحمر تراجعًا بقيمة 0.15 جنيه للبيضة الواحدة، ليصل متوسط السعر إلى 4.97 جنيه.

وانخفض سعر عبوة شاي العروسة 40 جرام بقيمة 0.48 جنيه، ليسجل متوسط السعر 10.18 جنيه.

كما تراجع سعر عبوة شاي ليبتون 40 جرام بقيمة 0.24 جنيه، ليصل متوسط السعر إلى 12.2 جنيه.

السلع التي ارتفعت أسعارها اليوم

على الجانب الآخر شهدت بعض السلع ارتفاعاً اليوم في الأسعار، وعلى رأسها البيض حيث قفز سعر كرتونة البيض البلدي بقيمة 14.64 جنيه، ليصل متوسط السعر إلى 142.39 جنيه.

وارتفع سعر البيض البلدي للبيضة الواحدة بقيمة 0.15 جنيه، ليسجل متوسط السعر 5.42 جنيه.

كما ارتفع سعر كيلو الأرز المعبأ بقيمة 0.91 جنيه، ليسجل متوسط السعر اليوم 35.2 جنيه.

كما ارتفع سعر الفول المعبأ بقيمة 7.31 جنيه، ليصل متوسط السعر إلى 64.88 جنيه للكيلو.

كما ارتفع سعر العدس الصحيح المعبأ بقيمة 0.9 جنيه، ليصل متوسط السعر إلى 65.76 جنيه للكيلو.

كما ارتفع سعر العدس الأصفر المعبأ بقيمة 0.03 جنيه، ليصل متوسط السعر إلى 65.79 جنيه للكيلو.

وسجل سعر الفول المجروش ارتفاعًا بقيمة 3.93 جنيه، ليصل متوسط السعر إلى 61.22 جنيه للكيلو.

وسجل سعر الشاي ارتفاعًا بقيمة 2.76 جنيه، ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 239.28 جنيه.

وسجل سعر زيت عباد الشمس ارتفاعًا بقيمة 1.37 جنيه، ليصل متوسط السعر إلى 95.5 جنيه للتر.

فيما ارتفع سعر زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) بقيمة 1.89 جنيه، ليسجل متوسط السعر 96.02 جنيه للتر.

كما ارتفع سعر زيت الذرة بقيمة 6.62 جنيه، ليسجل متوسط السعر اليوم 120.34 جنيه للتر.