اقتصاد

استعدادًا لعيد الأضحى.. التموين تضخ 2300 رأس ماشية و669 طن لحوم مجمدة وتطرح السلع بتخفيضات 25%

محمد صبيح

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم خلال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أعدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية خطة متكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1447هـ / 2026م، تتضمن توفير كميات كبيرة من السلع واللحوم والدواجن، واستمرار عمل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية طوال فترة العيد، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

معارض أهلا بالعيد 

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخت كميات كبيرة ومتنوعة من اللحوم الطازجة والمجمدة، حيث تم توفير نحو 2300 رأس ماشية، بالإضافة إلى 1500 رأس أخرى جاري استلامها، وذلك في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الطازجة.

كما تم توفير نحو 669 طنًا من اللحوم المجمدة وطرحها بأسعار تنافسية تسهم في استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب التنسيق مع الشركة المصرية السودانية لتوفير لحوم ضأن مجمدة بكمية تقدر بنحو 6000 رأس مذبوح، فضلًا عن طرح اللحوم الضأن والبتلو بمختلف الأنواع لتلبية احتياجات المواطنين خلال موسم العيد.

وفيما يتعلق بالخراف الحية، تم تجهيز 20 شادراً في 13 محافظة لطرح كميات كبيرة من الخراف الحية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن السعري.

وفي قطاع الدواجن، أوضحت الوزارة توافر أرصدة من الدواجن المجمدة المستوردة تكفي لتغطية احتياجات السوق، بالإضافة إلى كميات جاري توريدها بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأكدت الوزارة توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية والاستراتيجية تشمل: 180 ألف طن سكر معبأ، و60 ألف طن زيت معبأ، و15 ألف طن أرز معبأ، و20 ألف طن مكرونة، إلى جانب كميات كبيرة من الدقيق والفول والمسلى الصناعي والطبيعي والزبدة المستوردة والصلصة والعصائر والرقاق والجلاش، بما يضمن استمرار ضخ السلع بكافة المنافذ طوال فترة العيد.

وفي إطار التوسع في إتاحة السلع للمواطنين، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن خطة الاستعدادات تضمنت التوسع في إقامة معارض «أهلًا بالعيد» والمنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات، إلى جانب زيادة المعروض من منتجات الشركات التابعة، والتي تشمل الزيوت والسمن والسكر والمكرونة والأرز والأسماك ومنتجات اللحوم، مع طرح تخفيضات تصل إلى 25% على عدد كبير من السلع الغذائية والاستهلاكية، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري والحد من أي ممارسات احتكارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

كما يتم توفير المنتجات من خلال 1062 منفذًا تابعًا للشركة القابضة، بالإضافة إلى فروع مشروع «كاري أون» وفروع «جمعيتي» البالغ عددها أكثر من 8000 فرع على مستوى الجمهورية.

ووجه الدكتور شريف فاروق باستمرار العمل بمنافذ التجزئة وفروع مشروع «كاري أون» خلال وقفة عرفات وأول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إلى جانب استمرار العمل بعدد 2 فرع جملة رئيسي بعواصم المحافظات لتوفير السلع للمواطنين على مدار أيام العيد.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور شريف فاروق بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مع تطبيق نظام النوبتجيات بالمديريات والإدارات التموينية لضمان استمرار أعمال المتابعة والرقابة طوال أيام العيد، والتأكد من توافر الخبز البلدي بالمخابز وانتظام صرفه للمواطنين، مع السماح بمنح إجازات لبعض المخابز بما لا يتجاوز 20% من إجمالي عدد المخابز بكل منطقة، بما لا يؤثر على انتظام إنتاج الخبز وتلبية احتياجات المواطنين.

كما شددت الوزارة على متابعة توافر اللحوم الحية والمذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر، والرقابة على توافر السلع الغذائية وصرف المقررات التموينية من خلال المنافذ التموينية والبدالين، إلى جانب متابعة توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بمحطات الخدمة بالأسعار الرسمية، مع تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية على مستوى المديريات والإدارات التموينية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، فضلًا عن موافاة الإدارة المركزية لشؤون الرقابة بتقارير يومية عن الحالة التموينية وانتظام العمل طوال فترة العيد.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، وأخرى بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب غرف عمليات فرعية بالشركات التابعة، للعمل على مدار الساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة موقف توافر السلع وانتظام العمل بالمنافذ والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار المتابعة اليومية للأسواق والمنافذ التابعة، لضمان توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

