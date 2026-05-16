نائب رئيس جامعة نور مبارك يشيد بدعم التعاون العلمي والديني بين مصر وكازاخستان

تلقى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف ، خطاب شكر وتقدير من الأستاذ الدكتور إرشاد أونغار - نائب رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور-مبارك» بجمهورية كازاخستان؛ أعرب فيه عن بالغ الامتنان لما حظيت به وفود الجامعة من حفاوة استقبال وكرم ضيافة خلال زيارتها الرسمية إلى القاهرة في الفترة من 2 إلى 5 مايو الجاري.

التعاون العلمي والديني بين مصر وكازاخستان

وأشاد بما شهدته الزيارة من حوارات مثمرة وبنّاءة، مؤكدًا أن دعم وزير الأوقاف للمبادرات المشتركة في مجال التعليم الديني والتعاون العلمي كان له بالغ الأثر في تعزيز مسيرة التطور الاستراتيجي للجامعة، وفتح آفاق أوسع للتعاون الدولي بين الجانبين.

كما أكد نائب رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور-مبارك» تمثل جسرًا ذهبيًا للصداقة والتعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كازاخستان، مثمنًا جهود وزير الأوقاف في دعم المؤسسة العلمية، والإسهام في إعداد الكفاءات العلمية المؤهلة، بما يعزز الروابط الروحية والعلمية بين البلدين.

واختتم نائب رئيس الجامعة خطابه بالدعاء بأن يوفق الله سبحانه وتعالى وزير الأوقاف، وأن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يبارك في جهود الوزارة ورسالتها العلمية والدعوية.