فرج عامر يهاجم إدارة ليفربول ويتوقع رحيل أرني سلوت بعد التراجع للمركز الخامس

قال فرج عامر، عبر صفحته على “فيسبوك”، إنه لا يتوقع استمرار الهولندي أرني سلوت مع ليفربول في الموسم المقبل، رغم الصفقات الضخمة التي أبرمها النادي خلال الفترة الأخيرة لتدعيم الفريق.

رحيل سلوت

وأضاف عامر أن ليفربول أنفق أكثر من 650 مليون جنيه إسترليني على تدعيمات قوية، أبرزها التعاقد مع Florian Wirtz في صفقة ضخمة وصلت إلى 116 مليون جنيه إسترليني، بجانب Alexander Isak مقابل نحو 125 مليون جنيه إسترليني.

كما ضمت القائمة التعاقد مع Hugo Ekitike، وMilos Kerkez، وJeremie Frimpong، بالإضافة إلى الحارس Giorgi Mamardashvili ضمن تدعيمات حراسة المرمى.

وأوضح فرج عامر أن كل هذه الاستثمارات الضخمة لم تمنع تراجع ليفربول إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، بعد أن كان الفريق قد تُوج باللقب الموسم الماضي، مؤكدًا أن الضغوط أصبحت كبيرة على المدرب والإدارة قبل انطلاق الموسم الجديد.