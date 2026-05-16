الدردير يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة خاصة لـ لاعبي الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اللهم أجعله يوم الزمالك ولا شئ غير الزمالك".

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم لمتابعه مباراة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك و اتحاد العاصمة في اياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك واتحاد العاصمة اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على إستاد القاهرة الدولى.

وتذاع المباراة شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

ومن المتوقع ان يخوص اتحاد العاصمة المباراة بتشكيل مكون من:

أسامة بن بوط،جوزيف مالون،زين الدين دراوي ،أيمن خالدي،إسحاق مريلي،حسين لوسيف،حمزة دهيري،بلال بن زازة،سليم رضواني،كريم درامان وإدوين تيندينج

حكام نهائي الكونفدرالية

يدير مباراة الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائري، ضمن منافسات اياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية طاقم التحكيم مكون من الجابوني بيير جيسلان أتشو حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنيه، بوريس مارلايز ديتسوجا مساعدًا أول، وأموس أبيجين ندونج مساعدًا ثانيًا.