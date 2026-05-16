الرئيس الصومالي يعلن البدء في تطبيق دستور البلاد بشكل رسمي

أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، البدء في تطبيق الدستور بشكل رسمي، حيث سيتم قريبا الفصل بين البرلمان والحكومة الفيدرالية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن ذلك جاء خلال مشاركة الرئيس الصومالي في إحياء الذكرى الـ83 لرابطة وحدة الشباب الصومالي SYL، واليوم الوطني للشباب، حيث تناول في خطابه الدستور والانتخابات المباشرة والوضع الأمني في البلاد.

وأكد الرئيس حسن شيخ محمود، أن ولاية الحكومة الصومالية ستنتهي في الـ15 من مايو 2027، مشيرا إلى أن الصومال حقق تقدما ملموساً في المجال السياسي والعلاقات الدولية، حيث يعد اليوم جزءا من مؤسسات صنع القرار العالمية.