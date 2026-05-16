مسئول في حماس يؤكد نبأ اغتيال القيادي عز الدين الحداد

أكد مسئول في حركة المقاومة الفلسطينية حماس، لوكالة رويترز، نبأ اغتيال القيادي العسكري بالحركة عز الدين الحداد.

وأعلنت مساجد في شمال قطاع نبأ اغتيال القيادي العسكري بالحركة عز الدين الحداد، وذلك بعد يوم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه بغارات جوية.

وقال شهود لوكالة «رويترز»، إن مساجد في مدينة غزة أعلنت استشهاد الحداد. ولم تصدر حماس تعليقا بعد بشأن مصير القائد العسكري.

وأعلنت وسائل الإعلام العبرية اغتيال قائد الجناح العسكري للمقاومة حماس عز الدين الحداد، بعد استهدافه في حي الرمال بقطاع غزة.

وذكرت هيئة البث العبرية أن سلاح الجو هاجم بواسطة مسيّرات وطائرات حربية شقة كان يختبئ فيها عز الدين الحداد، كما استهدف مركبة غادرت المكان بالتزامن مع الهجوم، لمنع أي محاولة فرار أو نجاة من الغارة.

وقال مسئولون في جيش الاحتلال، إن «المعلومات الاستخبارية كانت دقيقة»، مؤكدين أن الحداد كان موجودًا في الموقع الذي تعرض للهجوم.