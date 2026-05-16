ربنا اختارني عشان اليوم ده.. بيبو يحيي ذكرى سداسية الأهلي أمام الزمالك

حرص خالد بيبو نجم الاهلي السابق علي احياء ذكرى مباراة الاهلي والزمالك عام 2002 والتي اكتسح المارد الاحمر الزمالك بسداسيه مقابل هدف

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”: في ذكرى ماتش الـ 6-1:ماتش 6-1 ده هبة وكرم من عند ربنا، ربنا بيخلد تعبك ومجهود جيل زمايلك وجهاز فني وإدارة. الكورة فيها مكسب وخسارة، ياما الأهلي كسب الزمالك والعكس، إنما ربنا يديك حاجة من عنده تفضل في الوجدان باستمرار دي علامات.

واضاف :" ربنا اختارني عشان اليوم ده يبقى يومي، وأجيب حاجة تفضل في وجدان جماهير النادي الأهلي ويحتفلوا بيها كل سنة.

وتابع :"وقتها كانت أول فلوس كويسة أمسكها من النادي، وطلعت بيها والدي ووالدتي يعملوا عُمرة، وكانوا بيدعولي هناك وقت الماتش، وربنا إداني كرم من عنده أعيش بيه مع جماهير النادي الأهلي مدى الحياة."