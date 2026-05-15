موعد مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي في الدوري

يستعد فريق الكرة بالنادى الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة النهائية من الدوري بمجموعة التتويج.

موعد مباراة الأهلى أمام المصري البورسعيدي



يواجه فريق الأهلى نظيره المصري مساء الأربعاء 20 مايو في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة باستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصري البورسعيدى بدوري نايل



تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري.

وتضم قائمة الفرق في مجموعة التتويج كلا من الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي وسموحة وإنبي.