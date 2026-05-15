وفاة والدة فرح يوسف

أعلنت الفنانة فرح يوسف، عن وفاة والدتها، وحرص عدد من الجمهور على تقديم التعازي والدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة وأن يلهم الله أهلها الصبر والسلوان.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر الوفاة، معبرين عن دعمهم الكامل للفنانة في هذا الظرف الإنساني الصعب.

على جانب آخر، كانت الفنانة فرح يوسف قد شاركت مؤخرًا في فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والتي أُقيمت خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل الماضي، وحملت اسم الفنانة الرائدة عزيزة أمير، احتفالًا بمرور 125 عامًا على ميلادها.

وأعلنت إدارة المهرجان وقتها اختيار الفنانة فرح يوسف ضمن لجنة تحكيم مسابقة “أفلام ذات أثر”، وهي المسابقة التي تهتم بالأعمال السينمائية ذات البعد الإنساني والاجتماعي، والتي تسلط الضوء على قضايا المرأة والمجتمع.

فرح يوسف، قدمت العديد من الأعمال التي لاقت اهتمامًا داخل المهرجانات السينمائية، ومنها “الشغالة”، و”بيت من لحم”، بالإضافة إلى مشاركتها في أفلام بارزة داخل السينما البديلة مثل “عين شمس”، و”بلد البنات”، و”الماجيك”، و”الشتا اللي فات”، وصولًا إلى فيلم “زهرة الصبار”.