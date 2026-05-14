فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة في تركيا.. بالأصفر الجذاب

لفتت فرح شعبان الأنظار خلال أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية في تركيا، بعدما شاركت متابعيها بإطلالة صيفية ناعمة جمعت بين البساطة والأناقة على أحد الشواطئ الساحلية المطلة على البحر.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان في تركيا

وظهرت فرح شعبان بفستان قصير باللون الأصفر الفاتح، تميز بتصميم أنثوي هادئ مع تفاصيل دانتيل ناعمة عند الأطراف، ونسقت معه حذاء رياضي أبيض منح الإطلالة طابعًا كاجوال عصريًا مناسبًا لأجواء الصيف والسفر.

واعتمدت ملكة جمال مصر السابقة على مكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية، مع تسريحة شعر منسدلة بألوان متدرجة أضافت لمسة حيوية لإطلالتها، بينما اختارت إكسسوارات بسيطة لتكمل اللوك الصيفي الناعم.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع صور فرح شعبان، حيث أشاد المتابعون بأناقتها واختيارها للألوان الصيفية المبهجة التي تناسب أجواء البحر والعطلات.

وتحرص فرح شعبان دائمًا على مشاركة جمهورها بأحدث إطلالاتها وجولاتها السياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة خلال الإجازات الصيفية، إذ تميل إلى الأزياء المريحة ذات الطابع الأنثوي البسيط.