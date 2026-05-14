أحمد شوبير يكشف موقف الأهلي من شكوى الزمالك وملف توروب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامج «الناظر مع شوبير»، أن النادي الأهلي لم يدرس حتى الآن فكرة التقدم بشكوى ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من أجل منعه من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، بسبب القضايا الدولية المرتبطة بالنادي.

وأكد شوبير، أن هذا الملف لم يتم فتحه أو مناقشته بشكل رسمي داخل الأهلي حتى الآن.

وفي سياق آخر، أشار شوبير إلى أن المدرب الدنماركي ييس توروب توصل لاتفاق مع إدارة الأهلي على فسخ التعاقد بالتراضي عقب مباراة المصري مباشرة، مقابل حصوله على راتب 5 أشهر، وذلك بالتنسيق مع ياسين منصور.