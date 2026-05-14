الكاتب الصحفي حسن المستكاوي يمر بأزمة صحية.. دعوات بالشفاء تتصدر المشهد

أعرب نجل الكاتب الصحفي الكبير حسن المستكاوي عن تقديره الكبير لمكانة والده، مؤكدًا أنه يمر بوعكة صحية وظرف طبي صعب يستدعي الدعم والدعاء.

حالة صحية دقيقة

وأوضح خالد المستكاوي، خلال برنامج يحدث في مصر، خلال حديثه أن الحالة الصحية لوالده حرجة نسبيًا، داعيًا الجميع إلى مساندته بالدعاء لتجاوز هذه المحنة.

دعوات من الوسط الصحفي

وتابع نجل الكاتب، أن الأزمة لم تقتصر على الأسرة فقط، بل امتدت لمجتمع الصحفيين والمهتمين بالرياضة، الذين عبروا عن تضامنهم ودعواتهم للكاتب الكبير بالشفاء العاجل.

قيمة مهنية كبيرة

وأشار إلى أن حسن المستكاوي يُعد من أبرز الأسماء في الصحافة الرياضية، وله دور كبير في تأسيس وتطوير هذا المجال، مؤكدًا أنه يحظى باحترام واسع داخل الوسط الإعلامي.