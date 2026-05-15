اقتصاد

3 شركات حكومية جديدة بالبورصة.. قيد مؤقت لـ«مصر للسياحة» و«سيد» و«إيجوث» برؤوس أموال تتجاوز 3.5 مليار جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

في خطوة تعكس استمرار نشاط برنامج الطروحات وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 مايو 2026، على القيد المؤقت لأسهم 3 شركات جديدة هي مصر للسياحة وتنمية الصناعات الكيماوية (سيد) والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، تمهيدًا لطرح أسهمها والتداول عليها بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، بعد استيفاء الشروط والمتطلبات التنظيمية.

قيد «مصر للسياحة» برأسمال 125.7 مليون جنيه

وافقت لجنة القيد على إدراج أسهم شركة مصر للسياحة قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر يبلغ 125.765 مليون جنيه، موزعًا على 20.96 مليون سهم بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم، ممثلة في 7 إصدارات.

ومن المقرر إدراج أسهم الشركة بقطاع “السياحة والترفيه” اعتبارًا من 17 مايو 2026، تحت رمز التداول “MITR.CA”.

وألزمت البورصة الشركة باستكمال إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وتنفيذ الطرح خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت، مع حظر التداول على الأسهم قبل الحصول على موافقة الهيئة والجهات ذات الصلة.

اشتراطات خاصة بموافقة تنمية سيناء

أكدت لجنة القيد ضرورة التزام شركتي مصر للسياحة وإيجوث بالحصول على موافقة جهاز تنمية سيناء وفقًا للقانون رقم 14 لسنة 2012، قبل إتاحة الأسهم للتداول أو تنفيذ الطرح في البورصة.

وشددت البورصة على أن عدم استيفاء هذه الموافقة يؤدي إلى اعتبار القيد المؤقت كأن لم يكن.

«سيد» تنضم لقطاع الرعاية الصحية والأدوية

كما وافقت لجنة القيد على إدراج أسهم شركة تنمية الصناعات الكيماوية “سيد” قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر يبلغ 400 مليون جنيه، موزعًا على 40 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ممثلة في 11 إصدارًا.

ومن المنتظر إدراج أسهم الشركة بقطاع “الرعاية الصحية والأدوية” اعتبارًا من 20 مايو 2026، بعد انتهاء فترة الإعلان القانونية، تحت رمز التداول “SIDC.CA”.

ويأتي القيد في إطار خطة توسيع قاعدة الشركات العاملة بقطاع الصناعات الدوائية والرعاية الصحية داخل سوق المال المصري، خاصة مع تنامي اهتمام المستثمرين بهذا القطاع الحيوي.

«إيجوث» تدخل البورصة برأسمال 3 مليارات جنيه

وشملت قرارات لجنة القيد أيضًا الموافقة على القيد المؤقت لأسهم الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” برأس مال مصدر ضخم يبلغ 3 مليارات جنيه، موزعًا على 30 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم، ممثلة في 9 إصدارات.

ومن المقرر إدراج أسهم الشركة بقطاع “السياحة والترفيه” اعتبارًا من 17 مايو 2026 تحت رمز “EGOT.CA”.

وتعد “إيجوث” من أبرز الشركات المالكة للأصول الفندقية والسياحية التاريخية في مصر، ما يجعل طرحها المرتقب محل اهتمام واسع من المستثمرين والمتعاملين بالسوق.

قواعد حظر بيع الأسهم لمدة عامين

وألزمت البورصة المساهمين الرئيسيين الذين يمتلكون 10% فأكثر من رأسمال الشركات الثلاث، بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 51% من أسهمهم، على ألا تقل الأسهم المحتفظ بها عن 25% من رأس المال المصدر لمدة 24 شهرًا ميلاديًا على الأقل من تاريخ الطرح.

ويهدف هذا الشرط إلى تعزيز استقرار هيكل الملكية ومنح المستثمرين الثقة في جدية المساهمين الرئيسيين وعدم التخارج السريع عقب القيد.

تعديل الأنشطة واستيفاء المستندات

كما تضمنت قرارات لجنة القيد إلزام شركة مصر للسياحة بحذف نشاط “الصرافة” من أغراض الشركة، تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي المصري، مع تعديل النظام الأساسي قبل بدء التداول على الأسهم.

وأكدت البورصة ضرورة استيفاء جميع المستندات والمتطلبات التنظيمية لكل شركة قبل السماح ببدء التداول الفعلي على الأسهم.

دفعة جديدة لسوق المال المصري

ويرى مراقبون أن القيد المؤقت للشركات الثلاث يعكس استمرار جهود تنشيط سوق المال المصري وزيادة عدد الشركات المقيدة، خاصة في قطاعات السياحة والأدوية، بما يدعم تنويع الفرص الاستثمارية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.

كما تعزز هذه الطروحات من عمق السوق والسيولة المتداولة، بالتزامن مع توجه الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاعتماد على البورصة كمنصة تمويلية رئيسية للشركات.

