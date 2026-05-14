ابتكارات الأجهزة الذكية في السوق المصري تكشف توجهات جديدة للذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي

تشهد سوق الأجهزة المنزلية والإلكترونيات في مصر زخماً تقنياً جديداً مع استعراض أحدث الحلول الذكية والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال فعالية متخصصة جمعت شركاء أعمال وموزعين وممثلي وسائل الإعلام بالقاهرة.

تركز العروض على تطوير تجربة الاستخدام عبر أجهزة التلفزيونات المتقدمة، وحلول الغسيل المتكاملة، وغسالات الأطباق، والثلاجات الذكية، ومنظومات المطابخ المدمجة، إلى جانب مكيفات الهواء المصنعة محلياً وأخرى إقليمية، فضلاً عن أجهزة تنقية الهواء.

وتعتمد المنتجات الجديدة على تقنيات تحسين كفاءة الطاقة، والاتصال بالتطبيقات الذكية للتحكم عن بُعد، وخصائص استشعار متقدمة تسهم في ترشيد الاستهلاك ورفع مستويات الراحة.

كما تبرز توجهات واضحة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة التشغيل، وتوسيع الاعتماد على حلول التبريد الصديقة للبيئة، وتعزيز التصنيع المحلي لبعض الفئات، مع إتاحة ضمانات ممتدة ودعم فني متطور.

وتعكس الفعالية اهتماماً بتطوير خدمات ما بعد البيع والبنية التحتية الفنية لتسريع الاستجابة وتحسين جودة الصيانة على مستوى الجمهورية.