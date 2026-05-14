الأوقاف تفتتح 31 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (31) مسجدًا غدًا الجمعة 15من مايو 2026م، حيث تم إنشاء وبناء ( 3 ) مساجد جديدة، وإحلال وتجديد (17) مسجدًا، و صيانة وتطوير (11) مسجدًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى (1087) مسجدًا من بينها (834) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (253) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (14576) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 27 مليارًا و 625 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد النور بالضبعية بقرية البلابيش قبلي – مركز دار السلام.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد عزبة الساحل القديم بقرية الكوم الأخضر – مركز حوش عيسى؛ ومسجد حرفوش الزيني بقرية بطورس – مركز أبو حمص؛ والمسجد الكبير بقرية الشهداء – مركز وادي النطرون؛ ومسجد كوم عزب بقرية بطورس – مركز أبو حمص؛ ومسجد الرحمة بقرية منية موسى – مركز دمنهور؛ ومسجد هواش الطويل البحري بقرية كوم الفرج – مركز أبو المطامير؛ ومسجد الرحمن الشرقي بقرية أبيس 5 – مركز كفر الدوار.



تم صيانة وتطوير المسجد البحري بقرية كفر قشاش – مركز شبرا خيت؛ ومسجد التوحيد بعزبة الحديني – مركز دمنهور.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد المصطفى بقرية بيهمو – مركز سنورس؛ ومسجد رزق بقرية المنزلة بالشواشنة – مركز يوسف الصديق؛ ومسجد محمد أبو السعود البحري بقرية أبو السعود – مركز الفيوم.

تم إنشاء وبناء مسجد عمر بن الخطاب بالحي الأول بالمجاورة الثالثة بقطعة 5 – مدينة الفيوم الجديدة.

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد الفتح الإسلامي بعزبة عبد الله بك – مركز الزقازيق.

وفي محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد الزناقلة بقرية الميدة – مركز ميت غمر.

وفي محافظة الأقصر:

تم إنشاء وبناء مسجد المرحوم وليد العمدة – مدينة أرمنت الوابورات.

وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد أحمد الأجدر بقرية الكرما – مركز السنطة.

وفي محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن إدريس بقرية الناصرية – مركز العياط.

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمة بقرية ميت رهينة – مركز البدرشين.

وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد المسجد الشرقي بقرية نزلة الدليل – مركز بني مزار.

تم صيانة وتطوير مسجد المؤسسة بعزبة يحيى شاهين – مركز المنيا.

وفي محافظة المنوفية:

تم إحلال وتجديد مسجد الإسراء والمعراج بقرية بني غريان – مركز قويسنا.

وفي محافظة أسوان:

تم إنشاء وبناء مسجد الريان بحي الزهور – مركز كوم أمبو.

وفي محافظة قنا:

تم صيانة وتطوير مسجد الإمام الشعراوي بزليتم بقرية الغربي بهجورة – مركز نجع حمادي؛ ومسجد الشيخ تغري بك – مركز ومدينة فرشوط؛ ومسجد الرحمن بنجع الشيخ ركاب بقرية الجبلاو – مركز قنا.

وفي محافظة بور سعيد:

تم صيانة وتطوير مسجد رزق أصلان بمشروع ناصر بمنطقة بحر البقر – جنوب بور سعيد.

وفي محافظة أسيوط:

تم صيانة وتطوير مسجد الحبيب المصطفى بقرية المندرة بحري – مركز ديروط؛ ومسجد الرحمن القبلي قرية نزالي جنوب – مركز القوصية.

وفي محافظة القليوبية:

تم صيانة وتطوير مسجد آل عيد بقرية كفر شبين – مركز شبين القناطر.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.