الشيخ أيمن عبد الغني يستقبل مدير البرامج الدولية بالجامعة العالمية بلبنان لبحث تعزيز التعاون المشترك

استقبل فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر ، اليوم الخميس بمقر مشيخة الأزهر، السيد سعد الدين العجوز، مدير البرامج الدولية بالجامعة العالمية بلبنان، لبحث تعزيز التعاون المشترك.

التعليم في الأزهر ذو طبيعة خاصة

وقال الشيخ أيمن عبدالغني إنَّ التعليم في الأزهر الشريف ذو طبيعة خاصة؛ حيث يتم تنشئة أبنائنا الطلاب على القيم الأخلاقية والعلوم الدينية الصحيحة منذ مراحل التعليم الأولى من خلال المناهج التعليمية المتنوعة والشاملة التي تهدف إلى تخريج أجيال من الشباب الواعي بأمور دينه ودنياه، وهو ما يسهم في تعزير قدرتهم على مواجهة الأفكار المتطرفة، مؤكدًا أن التعليم الأزهري يعتمد بشكل أساسي على الفهم والاستنباط، عبر تزويد الطلاب بالأدوات التي تساعدهم على فهم النصوص واستنباط ما تحويه من أحكام وتشريعات، بعيدا عن الحفظ والتلقين، لتحقيق رسالة الأزهر الشريف في مصر والعالم.

من جانبه، أعرب السيد سعدي الدين العجوز، عن سعادته بالتواجد في الأزهر الشريف، مؤكدًا حرص الجامعة العالمية في بيروت على التعاون مع الأزهر الشريف؛ والاستفادة من خبراته الكبيرة في نشر الوسطية والاعتدال، عبر تبادل الخبرات والكوادر الأكاديمية والمنح الدراسية، التي تسهم في تعزيز مكانة الأزهر في نفوس الطلاب اللبنانيين كمرجعية معتبرة وموثوقة للعالم الإسلامي.