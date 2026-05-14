الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مجلس جامعة الأزهر يكرم الأطباء المثاليين تقديرا لجهودهم.. صور

محمد شحتة

هنأ مجلس جامعة الأزهر، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وشدد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على أهمية اغتنام الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة في الذكر، والصيام، والقيام، والدعاء لله بأن يحفظ الأوطان، ويحقن الدماء، ويعم المنطقة السلام والأمان.

تكريم الأطباء المثاليين

كما تم تكريم أساتذة كلية الطب بجامعة الأزهر؛ لحصولهم على لقب "الطبيب المثالي" من نقابة الأطباء؛ وهم:
الدكتور محمود صديق، أستاذ جراحة أورام العظام نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية.


الدكتور ياسر البطراوي، أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب للبنات بالقاهرة.
الدكتورة نيرة مفتاح، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية عميدة كلية الطب للبنات بالقاهرة سابقًا.
الدكتور وائل عياد، أستاذ جراحة التجميل والحروق بكلية الطب للبنين بالقاهرة.
الدكتور بهاء قرنة، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب للبنين بالقاهرة.
الدكتور طلعت عبد الحليم، أستاذ التخدير والعناية المركزة وعلاج الآلام بكلية الطب للبنين بالقاهرة.

كما تم تكريم الدكتور جمال الهواري، عميد كلية التربية بالقاهرة؛ لاستضافته مبادرة «دكان الفرحة» بجامعة الأزهر؛ بالتعاون بين صندوق "تحيا مصر" وبيت الزكاة والصدقات، إلى جانب الأستاذة شام علي، مقرر لجنة خدمة المجتمع، والأستاذ أسامة جابر، مسئول رعاية الشباب بكلية الدعوة الإسلامية؛ لدورهم المتميز في تنظيم المبادرة والأنشطة المجتمعية، موجهًا الشكر لصندوق تحيا مصر؛ لجهوده الكبيرة في خدمة المجتمع.

كما كرّم المجلس الدكتور عمرو هلال، مدير المركز الهندسي، لجهوده في خدمة الجامعة.

الإنجازات الطلابية

كما أشاد المجلس إلى بالإنجازات الطلابية المميزة، فتم تكريم فريق طلاب كلية الهندسة المشاركين في معرض الابتكارات التطبيقية لتنفيذ مشروع السيارة الكهربائية المُجمّعة محليًّا؛ وشمل التكريم كلًّا من: أحمد الكفافي، وطارق الفطيسي، وعمار رجب، ومحمد عرام، وعبد الرحمن فتح الله، وأحمد الحديدي.

وقدَّم رئيس الجامعة الدكتور سلامة داود، باسم جامعة الأزهر؛ الشكر والعرفان للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر السابق عضو هيئة كبار العلماء؛ لما قدمه من جهود كبيرة للأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، مؤكدًا رعاية ودعم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب لكل النجاحات غير المسبوقة بالأزهر الشريف.

وفي ختام المجلس وجه رئيس الجامعة؛ الشكر  لجميع الكليات ولجميع العاملين في تنظيم الامتحانات، مشيدًا بالجهود المبذولة لضمان نجاح الامتحانات، كما أكد أهمية التركيزِ على تطوير العملية التعليمية وتعزيز  الخدمات الأكاديمية، وأن الجامعة تعمل بشكل دائم ومستمر على تحسين بنيتها التحتية، وتطوير مناهجها الدراسية، وتوفير بيئة أكاديمية متكاملةٍ تتماشى مع احتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل.

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
