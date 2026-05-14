ياسمين عز تستعرض سيارتها الفاخرة الجديدة برسالة عن النجاح وتحقيق الأحلام

شاركت الإعلامية ياسمين عز متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام لحظات من اقتنائها سيارة فاخرة جديدة.

ونشرت ياسمين عز مقطع فيديو ظهرت فيه بجوار السيارة، معبرة عن سعادتها بما وصلت إليه، قائلة: “اشتغلي وانجحي وابدعي، كوني رقم واحد في مجالك حققي أحلامك بكل يسر، الحمدالله على كل نعمك ياحبيبي يا الله”.

كشف مصدر مسؤول داخل الزمالك أن إدارة النادي قررت التقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامية ياسمين عز، وذلك على خلفية ما وصفه المصدر بـ«التجاوزات المتكررة» بحق النادي وجماهيره خلال الفترة الأخيرة.



وأكد المصدر أن مجلس إدارة الزمالك يرفض ما يتم تداوله أو طرحه عبر بعض البرامج الإعلامية من تصريحات اعتبرها مسيئة للنادي، مشيرًا إلى أن الإدارة تتمسك بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية والرسمية للحفاظ على حقوق واسم القلعة البيضاء.

تجاوز متكرر

وأضاف المصدر أن الشكوى المنتظر تقديمها تتضمن رصدًا لعدد من التصريحات والمواقف الإعلامية التي أثارت حالة من الغضب بين جماهير الزمالك، موضحًا أن النادي يطالب بضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والإعلامية وعدم إثارة التعصب بين الجماهير.



وشدد المصدر على أن إدارة الزمالك تدعم حرية الإعلام والنقد الموضوعي، لكنها ترفض في الوقت نفسه أي تجاوزات أو إساءات تمس النادي أو مسؤوليه أو جماهيره، مؤكدًا أن الفترة المقبلة قد تشهد اتخاذ خطوات إضافية حال استمرار الأمر.