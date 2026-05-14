مؤتمر الذكاء الاصطناعي لشمال أفريقيا يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للتحول الرقمي

يشهد قطاع التكنولوجيا في مصر زخماً متصاعداً مع انطلاق النسخة الأولى من مؤتمر إقليمي للذكاء الاصطناعي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة أواخر أبريل 2026، بمشاركة مسؤولين وخبراء وشركاء من عدة دول أفريقية، لبحث تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القارة.

يركز المؤتمر الذى ياتى بالتعاون بين هواوى العالمية ووزارة الاتصالات المصرية على دعم البنية التحتية الرقمية وتعزيز جاهزية المدن الذكية، في ظل تعاون ممتد لتطوير شبكات الاتصالات ومنظومات الإدارة الذكية داخل العاصمة الجديدة، بما يدعم موقعها كمركز إقليمي للفعاليات التقنية. كما يناقش فرص التوسع في مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تحديات استهلاك الطاقة والاعتماد على مصادر متجددة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات في الطاقة الشمسية.

ويتناول الحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والخدمات اللوجستية والقطاع المالي والرعاية الصحية، إلى جانب استعراض حلول متقدمة في مجالات الشبكات والحوسبة السحابية وأمن المعلومات، بما يعزز سيادة البيانات وبناء قدرات الكوادر المحلية.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار تحركات لدعم التحول الرقمي ونقل الخبرات التقنية إلى الأسواق الأفريقية بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر.