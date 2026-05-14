وكالة الأنباء العراقية: البرلمان يوافق على حكومة علي الزيدي

أفادت وكالة الأنباء العراقية، أن البرلمان يوافق على حكومة علي الزيدي، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى العراق، باتريك دوريل، في بغداد، أهمية اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة الأزمات بالمنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فؤاد حسين، استقبل السفير الفرنسي باتريك دوريل، في بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين العراق وفرنسا في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف: "كما تناول الجانبان التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، والتوترات الإقليمية الراهنة، حيث جرى التأكيد على أهمية اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة الأزمات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين"، لافتا إلى أن "الوزير استعرض الحراك السياسي والحوارات الجارية بين القوى الوطنية لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أهمية دعم مسارات التوافق السياسي بما يحقق تطلعات الشعب العراقي ويعزز الاستقرار الداخلي.