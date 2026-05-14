حماية المستهلك: عقوبات البيع بأسعار مبالغ فيها تصل لـ 2 مليون جنيه

أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتلقى الشكاوى من المستهلك المصري من أي منتج أو سلعة يحصل عليها .



وقال إبراهيم السجيني في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" العام الماضي تلقينا 268 الف شكوى من خلال وسائل التواصل الخاصة بجهاز حماية المستهلك ".

وتابع إبراهيم السجيني :" بمجرد استلام شكوى المستهلك يتم تحويلها للمحقق الذي يعمل على الشكوى "، مضيفا" لدينا تطبيق إلكتروني لتسجيل الشكاوى الخاصة بالمواطنين ".

وأكمل إبراهيم السجيني :" لدينا 26 فرع تابع لجهاز حماية المستهلك ونقوم بدوريات مستمرة لضبط الأسواق وومتابعة الغعلان عن الأسعار ".



ولفت إبراهيم السجيني :" نراقب قيام البائع بالإعلان عن الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات"، مضيفا:" العام الماضي قمنا بزيارة 160 ألف منشآة وقانون حماية المستهلك قاسي ورادع وأي مخالفة يتم تحرير محضر بها ويتم تحويل الملف للنيابة العامة والمخالفات البيع بأسعار مبالغ فيها تتراوح من 500 ألف جنيه لـ 2 مليون جنيه ".

