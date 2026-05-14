في جولة ميدانية على الهواء.. رئيس جهاز حماية المستهلك يحرر محضرا لبائع لديه سلع منتهية الصلاحية

قامت الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز " بجولة ميدانية مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك لمتابعة الأسعار والرقابة على الأسواق.

وقام إبراهيم السجيني بالتوقف أمام مخبز لبيع الخبز للتأكد من أوزان الخبز السياحي الذي يقوم ببيعه للجمهور .

كما قامت الجولة الميدانية لجهاز حماية الميتهلك بدخول عدد من المحال التجارية للتأكد من الإعلان عن أسعار المنتجات والتأكد من صلاحية المنتجات.

وقام إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك بتحرير مخالفة لمحل تجاري يقوم ببيع منتجات منتهية الصلاحية .



وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لدينا 26 فرع تابع لجهاز حماية المستهلك ونقوم بدوريات مستمرة لضبط الأسواق ومتابعة الإعلان عن الأسعار .



وقال إبراهيم السجيني، :" أي بائع لمنتج يجب أن يعلن عن السعر للمستهلك ".

