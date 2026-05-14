أحمد الأنصاري: ما تحقق في مصر منذ 2014 طفرة غير مسبوقة بسواعد المصريين

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، التحية إلى عمال مصر، مؤكدًا أن العامل المصري يمثل حجر الأساس في مسيرة التنمية والحفاظ على مقدرات الدولة، مشيدًا بما تشهده البلاد من إنجازات ومشروعات تنموية خلال السنوات الأخيرة.

وقال محافظ الجيزة خلال كلمته في الاحتفالية السنوية لعيد العمال، التي نظمها الاتحاد المحلي لعمال الجيزة،

إن الاحتفال بعيد العمال يُعد تقديرًا لكل يد عاملة تبذل الجهد في مختلف مواقع العمل، سواء داخل المصانع أو المستشفيات أو المزارع أو غيرها، مؤكدًا أن العمال هم مصدر فخر للدولة المصرية.

وأضاف أن ما تحقق في مصر منذ عام 2014 من مشروعات وإنجازات تنموية يعكس حجم الجهد والعمل الذي تم على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الدولة شهدت طفرة إنشائية وتنموية كبيرة امتدت إلى مختلف المحافظات.

واستشهد الأنصاري بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي: «ما عندناش غير العمل والصبر»، مؤكدًا أن العمل والاجتهاد كانا الطريق لتحقيق النجاح والتنمية.

وأكد الأنصاري أن عمال مصر يمثلون الركيزة الأساسية لكل تقدم اقتصادي وتنموي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة تضمن حقوق العمال وتكفل لهم سبل العيش الكريم، إلى جانب التوسع في برامج الحماية والتكافل الاجتماعي للنهوض بمستوى معيشتهم، وذلك في إطار رؤية الدولة مصر 2030.

وأعرب محافظ الجيزة، خلال كلمته، عن سعادته بالتواجد وسط نخبة من عمال المحافظة بمختلف الهيئات والشركات، مؤكدًا أن لهم الدور الأبرز فيما تشهده الدولة من إنجازات ومشروعات قومية كبرى بمختلف قطاعات التنمية.

وفي ختام الاحتفالية، وجّه محافظ الجيزة الشكر والتقدير لكافة العاملين بمحافظة الجيزة على ما يبذلونه من جهود مخلصة في أداء واجباتهم، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.