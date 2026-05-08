بعد إجازة عيد العمال.. موعد أطول عطلة رسمية في 2026

يتزايد اهتمام الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الطلاب في مختلف المحافظات، بالتعرف على موعد أطول عطلة رسمية متبقية في عام 2026 وهي إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد انقضاء إجازة عيد العمال التي صادفت يوم الجمعة 1 مايو وتم ترحيلها للخميس 7 مايو.

وتُعد هذه الإجازة المرتقبة من أبرز فترات الراحة المنتظرة خلال العام، حيث تمتد لعدة أيام متتالية تصل إلى 5 أيام كاملة، ما يمنح العاملين والطلاب فرصة أطول للراحة أو السفر أو قضاء وقت ممتع مع الأسرة والأصدقاء.



موعد أطول عطلة رسمية في 2026

تشير أجندة الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2026 إلى حصول الموظفين والطلاب على واحدة من أطول فترات الراحة خلال العام، وذلك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، حيث تمتد الإجازة لعدة أيام متتالية، لتكون الأطول خلال العام بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وتبدأ الإجازة يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 بمناسبة وقفة عرفات، تليها أيام عيد الأضحى المبارك على النحو التالي:

الثلاثاء 26 مايو: إجازة وقفة عرفات

الأربعاء 27 مايو: أول أيام عيد الأضحى المبارك

الخميس 28 مايو: ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

الجمعة 29 مايو: ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

السبت 30 مايو : رابع أيام عيد الأضحى المبارك

وبذلك يحصل العاملون والطلاب على إجازة ممتدة تصل إلى 5 أيام متواصلة، تمتد من الثلاثاء 26 مايو حتى الجمعة 29 مايو، ما يمنح فرصة أكبر للراحة أو القيام برحلات قصيرة أو السفر أو قضاء وقت أطول مع الأسرة، خاصة أنها تأتي ضمن واحدة من أهم المناسبات الدينية وأعظمها في العام.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال تقرر اعتبار الأحد 30 مايو إجازة رسمية (في حالة ترحيل الإجازة بسبب تزامنها مع العطلات الأسبوعية - وفق ما تقرره الحكومة لاحقًا)، قد تمتد الإجازة إلى 5 أيام متصلة، لتصبح الأطول على الإطلاق خلال عام 2026.



موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026 فلكيًا

أظهرت الحسابات الفلكية الدقيقة التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجريًا من المتوقع أن يوافق يوم الأربعاء 27 مايو 2026، بينما تأتي وقفة عرفات (اليوم التاسع من شهر ذي الحجة) يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.

وتأتي هذه التوقعات بناءً على تحليل دقيق لحركة القمر والاقترانات الفلكية، مع الإشارة إلى أن الرؤية الشرعية والاعتماد الرسمي لدور الإفتاء والجهات المختصة هو الذي يحدد الموعد النهائي للمناسبة، على أن الحسابات الفلكية تشير بقوة إلى هذه التواريخ.

وقفة عرفات.. فضل عظيم وأجر كبير

يُعد يوم وقفة عرفات من أهم الأيام في التقويم الهجري، بل هو أعظم أيام العام عند المسلمين.



ويحرص كثير من المسلمين على صيام هذا اليوم لما له من فضل كبير وعظيم، فقد ورد في السنة النبوية الشريفة أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة قادمة.

ويقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في هذا اليوم العظيم، لأداء أهم ركن من أركان الحج، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: “الحج عرفة”،, ويتوجه الملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى الله بالدعاء والتضرع في هذا اليوم المبارك.

إجازات شهر مايو 2026

يعد شهر مايو 2026 متميزًا بطابع خاص من حيث الإجازات، إذ تتوزع خلاله عطلات أسبوعية منتظمة (أيام الجمعة والسبت) إلى جانب عدد من المناسبات الرسمية الهامة، من أبرزها:

الجمعة 1 مايو: إجازة عيد العمال (وقد صادفت العطلة الأسبوعية)

أيام الجمعة والسبت: تكرار عطلات نهاية الأسبوع بشكل دوري طوال الشهر

الثلاثاء 26 مايو: إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك

الأربعاء 27 مايو حتى السبت 30 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك (5 أيام متصلة)

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026

بعد إجازة عيد العمال التي انقضت، تنتظر المواطنين عدة إجازات رسمية متنوعة خلال الأشهر المقبلة، تتوزع بين مناسبات دينية ووطنية، وجاءت كالتالي:

الثلاثاء 26 مايو: إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك

إجازة وقفة عيد الأضحى المبارك الأربعاء 27 مايو - الجمعة 29 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك (5 أيام)

إجازة عيد الأضحى المبارك (5 أيام) الأربعاء 17 يونيو: إجازة رأس السنة الهجرية (بداية العام الهجري الجديد 1448)

إجازة رأس السنة الهجرية (بداية العام الهجري الجديد 1448) الثلاثاء 30 يونيو: إجازة ثورة 30 يونيو (ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة)

إجازة ثورة 30 يونيو (ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة) الخميس 23 يوليو: إجازة ثورة 23 يوليو 1952 (الذكرى الـ74 للثورة)

إجازة ثورة 23 يوليو 1952 (الذكرى الـ74 للثورة) الأربعاء 26 أغسطس: إجازة المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف الثلاثاء 6 أكتوبر: إجازة عيد القوات المسلحة (الذكرى الـ53 لنصر أكتوبر 1973)

أطول الإجازات الرسمية في 2026

تُعد إجازة عيد الأضحى المبارك (5 أيام متصلة) هي ثاني أطول إجازة رسمية في عام 2026، حيث تسبقها إجازة عيد الفطر المبارك التي بلغت 5 أيام متصلة (من الخميس 19 مارس حتى الإثنين 23 مارس)، وتأتي إجازة عيد الأضحى كأطول إجازة متبقية خلال العام.



وتشكل هذه الإجازات الطويلة فرصة ثمينة للمواطنين لتحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة، والقيام برحلات ترفيهية قصيرة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الربيع التي تسبق دخول فصل الصيف.