مواعيد حجز تذاكر القطارات لإجازة عيد الأضحى 2026

مع اقتراب إجازة عيد الأضحى2026، يبدأ المواطنون في الاستعداد لـ حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى للسفر إلى المحافظات خلال إجازة العيد الكبير، حيث أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم جدول حجز تذاكر القطارات وطرق الحجز.

بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى لعام 2026 اعتبارًا من يوم الخميس 7 مايو، حيث يهدف هذا النظام إلى تسهيل تنقل المواطنين وتقليل الازدحام، مما يسهم في تحسين تجربة السفر خلال العيد.

جدول حجز قطارات عيد الأضحى2026

-حجز تذاكر السفر علي قطارات يوم الخميس الموافق 21 مايو اعتبارًا من 7 مايو 2026.

-حجز تذاكر السفر ليوم الجمعة الموافق 22 مايو اعتبارًا من 8 مايو 2026.

-حجز تذاكر السفر ليوم السبت الموافق 23 مايو اعتبارًا من 9 مايو 2026.

-حجز تذاكر السفر ليوم الاحد الموافق 24 مايو اعتبارًا من 10 مايو 2026.

-حجز تذاكر السفر ليوم الاثنين الموافق 25 مايو اعتبارًا من 11 مايو 2026.

-حجز تذاكر السفر ليوم الثلاثاء الموافق 26 مايو اعتبارًا من 12 مايو 2026.

-حجز تذاكر السفر ليوم الاربعاء الموافق 27 مايو اعتبارًا من 13 مايو 2026.

4 تذاكر لكل راكب

ووفقاً لهيئة السكة الحديد، يتم الحجز فى حدود أربعة تذاكر فقط من شبابيك الحجز بموجب الرقم القومي لكل راكب، في إطار تنظيم عملية البيع وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الركاب .

طرق حجز القطارات في عيد الأضحى



-شبابيك التذاكر بالمحطات المختلفة

-الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة

-تطبيق الهاتف المحمول (Egyptian National Railways)

-وكلاء البيع من شركات الدفع الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة

-مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات (34 مكتبا على مستوى الجمهورية)

-ماكينات الحجز الذاتي (TVM) في المحطات الرئيسية

-الخدمة الصوتية عبر الأرقام: 1661 (موبايل) أو 09000661 (أرضي)

انتظام حركة تشغيل القطارات

ووجه المهندس محمد عامر رئيس الهيئة بضرورة تواجد جميع القيادات لمتابعة انتظام حركة التشغيل ميدانيًا والإشراف المباشر على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على مستوى الشبكة بالكامل.

وشدد على أهمية إجراء أعمال الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة المستمرة لحالتها الفنية، مع التأكيد على جاهزية القطارات قبل التشغيل والاهتمام بمستوى النظافة داخل العربات بما يضمن تقديم خدمة متميزة وآمنة .