مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بضرورة تغطية احتياجات الدولة من السلع لمُدد كافية
طلب إحاطة بشأن التداعيات الخطيرة لوقف نشاط توزيع الدواء بالجمعيات الأهلية
هيئة السكك الحديدية: بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 7 مايو
وداعا هاني شاكر.. مصر تودع أمير الغناء العربي بجنازة مهيبة
أخيرا.. استخراج كعب العمل أون لاين| اتتبع الخطوات
مدبولي: توجيهات رئاسية بتغطية الاحتياجات من السلع الاستراتيجية لمدد كافية
رئيس الوزراء: نعمل على رفع إنتاجية البترول والغاز في مصر
رئيس الوزراء: المشهد السياسي في المنطقة متأرجح بين التهدئة والتصعيد
دليل شامل لفهم مشروع قانون الأسرة الجديد.. من الخطبة حتى الحضانة
رئيس الوزراء يوجه بضرورة التزام جميع الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومي
أشرف زكي ولميس الحديدي وممدوح عباس يصلون لتوديع هاني شاكر
وزير الدفاع خلال لقائه بمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية: تأمين حدود مصر مهمة لا تهاون فيها.. ونعمل بأقصى درجات اليقظة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هيئة السكك الحديدية: بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 7 مايو

أعلنت هيئة السكك الحديدية، بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك اعتبارًا من يوم 7 / 5 / 2026 وذلك في إطار منظومة الحجز المسبق بجميع القطارات العاملة على مختلف خطوط الشبكة، بما يساهم في تيسير حركة السفر للمواطنين خلال هذه المناسبة.

ووجه المهندس محمد عامر رئيس الهيئة بضرورة تواجد جميع القيادات لمتابعة انتظام حركة التشغيل ميدانيًا والإشراف المباشر على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على مستوى الشبكة بالكامل.

وشدد على أهمية إجراء أعمال الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة المستمرة لحالتها الفنية، مع التأكيد على جاهزية القطارات قبل التشغيل والاهتمام بمستوى النظافة داخل العربات بما يضمن تقديم خدمة متميزة وآمنة .

وتقرر فتح حجز تذاكر السفر علي قطارات الهيئة خلال عيد الاضحى المبارك وفق الجدول الزمني المحدد كالآتى:

  • حجز تذاكر السفر علي قطارات يوم الخميس الموافق 21 مايو اعتبارًا من 7 مايو 2026.
  • حجز تذاكر السفر ليوم الجمعة الموافق 22 مايو اعتبارًا من 8 مايو 2026.
  • حجز تذاكر السفر ليوم السبت الموافق 23 مايو اعتبارًا من 9 مايو 2026.
  • حجز تذاكر السفر ليوم الاحد الموافق 24 مايو اعتبارًا من 10 مايو 2026.
  • حجز تذاكر السفر ليوم الاثنين الموافق 25 مايو اعتبارًا من 11 مايو 2026.
  • حجز تذاكر السفر ليوم الثلاثاء الموافق 26 مايو اعتبارًا من 12 مايو 2026.
  • حجز تذاكر السفر ليوم الاربعاء الموافق 27 مايو اعتبارًا من 13 مايو 2026.

وأوضحت الهيئة أنه يتم الحجز فى حدود أربعة تذاكر فقط من شبابيك الحجز بموجب الرقم القومي لكل راكب، في إطار تنظيم عملية البيع وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الركاب.

وتوفر الهيئة العديد من الوسائل لحجز التذاكر وهى:

  • شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.
  • الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
  • تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الالكترونية Play store & App store.
  • وكلاء البيع من شركات الدفع الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة.
  • الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أي تليفون أرضي .
  • مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.
  • ماكينات الحجز الذاتي TVM الموجودة ببعض المحطات الرئيسية .

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر جهدًا في سبيل راحة جمهور الركاب وتقديم أفضل مستوى من الخدمة.

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر

مش هتصدق تأثيره .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

