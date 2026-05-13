قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، في إطار الجولة 36 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا – فوتشينيك تشيزني – إدير ألير.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – كريستنسن – جيرارد مارتن – جول كوندي – إريك جارسيا – كورتيس – تشافي إسبارت.

خط الوسط: جافي – بيدري – مارك كاسادو – داني أولمو – مارك بيرنال – تومي.

خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – ماركوس راشفورد – روني بارادجي.

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 91 نقطة، فيما يأتي فريق ديبورتيفو ألافيس في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 37 نقطة.

وتوج برشلونة ببطولة الدوري الإسباني في المباراة الماضية بكلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد، ليرفع رصيده إلى اللقب رقم 29.