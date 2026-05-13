الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تألق في برشلونة واستدعاء للمنتخب.. بداية الحلم الدولي لحمزة عبد الكريم "تفاصيل"

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمد بدران

أشاد الكابتن أسامة زكي، مكتشف ومدرب النجم الشاب حمزة عبدالكريم نجم برشلونة الإسباني خلال فترة الناشئين، بانضمام اللاعب إلى القائمة الأولية لمنتخب مصر استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وقال أسامة زكي في تصريحات تلفزيونية إن اختيار حمزة عبدالكريم يعكس جرأة الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، مؤكدًا أن القرار لم يأت من فراغ، بل جاء بعد متابعة دقيقة لمستوى اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن متابعة حمزة لم تقتصر على فترة تواجده في قطاع الناشئين فقط، بل امتدت إلى تألقه مؤخرًا مع فريقه في برشلونة، خاصة مع تصاعد مستواه في مباريات الفريق الرديف، مشيرًا إلى تسجيله “هاتريك” في آخر ظهور له، وهو ما عزز من فرص استدعائه.

وأضاف أن هذه المعطيات كلها كانت كفيلة بدفع الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى ضمه للقائمة الأولية المشاركة في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن الخطوة تمثل بداية مهمة في مشوار اللاعب الدولي.

وتابع أسامة زكي حديثه بالتأكيد على أن هذه المرحلة تمثل نقطة انطلاق حقيقية لحمزة عبدالكريم، متمنيًا له التوفيق مع منتخب مصر، ومشيرًا إلى أن هذا الظهور الدولي قد ينعكس بشكل إيجابي على مسيرته مع نادي برشلونة، وقد يفتح له الباب مستقبلًا للانضمام إلى المنتخب الأول والمشاركة في كأس العالم بشكل رسمي.

حمزة عبد الكريم برشلونة الإسباني الليجا منتخب مصر

علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون

