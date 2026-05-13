الأهلي يمنح لاعبي الفريق راحة سلبية 3 أسابيع بعد لقاء المصري

كشف الإعلامي أحمد حسن عن أن الجهاز الفني للنادي الأهلي قرر منح لاعبي الفريق راحة سلبية طويلة تصل إلى 3 أسابيع بعد الانتهاء من مباراتهم أمام المصري البورسعيدي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، تحضيرًا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري على ملعب برج العرب، في ختام منافسات الموسم.

وكان الأهلي قد واصل نتائجه الإيجابية بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.