مفاجآت في ميركاتو الأهلي.. لاعب سوبر على رادار القلعة الحمراء

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن وجود تحركات داخل النادي الأهلي للتعاقد مع عدد من الصفقات الدفاعية خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة تدعيم الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح شوقي، عبر قناته على “يوتيوب”، أن هناك تفكيرًا جادًا داخل الأهلي لضم خالد عوض ظهير أيمن نادي طلائع الجيش، مشيرًا إلى أن بعض مسئولي النادي يرونه خيارًا أفضل من أحمد عيد وأحمد رمضان بيكهام.

وقال إن حسم الصفقة سيكون مرهونًا بالقيمة المالية المطلوبة، موضحًا أنه في حال كان السعر مناسبًا فإن الصفقة قد تُحسم بنسبة كبيرة، رغم وجود اهتمام من نادي بيراميدز باللاعب، إلا أن رغبة اللاعب تميل للانضمام إلى الأهلي.

وأضاف الناقد الرياضي إلى أن خالد عوض قد يكون من أوائل صفقات الأهلي في الموسم الجديد، مؤكدًا أن الإدارة ستتحرك بسرعة إذا كانت الشروط مناسبة.

كما تطرق شوقي إلى اهتمام الأهلي بضم علي محمود لاعب نادي إنبي، لافتًا إلى وجود إعجاب كبير بإمكانياته داخل النادي.

وأوضح أن إدارة الأهلي ترفض الدخول في مزايدات مالية، وفي حال طلب رئيس نادي إنبي أيمن الشريعي مطالب مالية في حدود منطقية، فإن اللاعب قد يكون ضمن صفقات الفريق المنتظرة.

واختتم بأن الأهلي يركز في اختياراته الحالية على التدعيم دون الدخول في منافسات مالية مبالغ فيها، مع السعي لإتمام صفقات تدعم احتياجات الفريق الفنية.