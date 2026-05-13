قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزراء داخلية دول التعاون الخليجي يعقدون اجتماعا طارئا في الرياض
صدمة بين الأهالي.. فيديو يُظهر تصرفًا خطيرا تجاه الكلاب الضالة في دجلة
مرافعة النيابة العامة بمحاكمة قاتل نجل حارس الجوهرة في بورسعيد
انخفاض أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام في الصاغة؟
مركز تدريب الصحفيين يسلم شهادات اجتياز دورات الموسم التدريبي الأول
أحمد زاهر يوجه رسالة مؤثرة لـ ليلى بعد إعلان حملها في فتاة: مستنيين لولو الصغيرة
المسجد النبوي الشريف يتهيأ لاستقبال الزوار والمصلين في موسم الحج
إعلام عبري: تركيب شبكات لحماية المواقع الإستراتيجية بالإمارات من الضربات الإيرانية
الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
النيابة تنشر مرافعتها فى قضية «سيدة الشروق» المتهمة بإنهاء حياة أطفالها
مفاجأة أسعار الدواجن للمواطنين.. انخفاض جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء الان
بالأسماء.. مجلس الوزراء يحدد اختصارات نواب وزير الخارجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خدعت الناس وهددتني.. اعترافات زوج دنيا فؤاد المتهمة بجمع تبـرعات لعلاجها

ننشر الاعترافات الكاملة لزوج دنيا فؤاد المتهمة بجمع تبـ ـرعات لعلاجها من المـ ـرض الخبيث
ننشر الاعترافات الكاملة لزوج دنيا فؤاد المتهمة بجمع تبـ ـرعات لعلاجها من المـ ـرض الخبيث
الإسماعيلية انجي هيبة

قضية دنيا فؤاد، المعروفة إعلاميًا بمحاربة السرطان، لا تزال تثير حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول اتهامات بشأن جمع تبرعات مالية من مواطنين بدعوى تحمل نفقات العلاج، قبل أن تبدأ جهات التحقيق فحص الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دنيا فؤاد وزوجها
ننشر الاعترافات الكاملة لزوج دنيا فؤاد المتهمة بجمع تبـ ـرعات لعلاجها من المـ ـرض الخبيث

وكشفت التحقيقات في قضية البلوجر دنيا فؤاد، عن تفاصيل جديدة ومثيرة في أقوال زوجها، بعد مواجهته باتهامات تتعلق بالنصب الإلكتروني، وجمع تبرعات من المواطنين دون سند قانوني.

مفاجآت في التحقيقات مع زوج دنيا فؤاد

وخلال التحقيقات، كشف زوج البلوجر دنيا، أنه لم يكن شريكًا في إدارة صفحات التبرعات أو تلقي الأموال من المتابعين، نافياً بشكل قاطع حصوله على أي مبالغ مالية من المتبرعين.

وأشار إلى أن زوجته كانت تتولى كافة التفاصيل المتعلقة بالنشر والتواصل مع المتابعين بمفردها، موضحا أنه لم يكن يرافق زوجته إلى المستشفيات بصورة مستمرة بسبب ارتباطه بعمله والتزاماته اليومية.

مفاجآت صادمـ ـة في قضية دنيا فؤاد محاربة السـ ـرطان
ننشر الاعترافات الكاملة لزوج دنيا فؤاد المتهمة بجمع تبـ ـرعات لعلاجها من المـ ـرض الخبيث

حقيقة مرض دنيا فؤاد بالسرطان

 وأضاف زوج دنيا فؤاد، أن معرفته بحقيقة مرضها كانت مقتصرة على ما كانت تخبره به وما تنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن معاناتها مع مرض "الكانسر".

وأضاف في أقواله أن زوجته أقنعته بفكرة طلب التبرعات من المتابعين بسبب سوء الأحوال المعيشية وارتفاع تكاليف العلاج، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم بوجود شبهة تضليل أو خداع للمواطنين.

سيارة دنيا فؤاد المتحفظ عليها
ننشر الاعترافات الكاملة لزوج دنيا فؤاد المتهمة بجمع تبـ ـرعات لعلاجها من المـ ـرض الخبيث

تهديد بالانتـ ـحار

وكشف الزوج عن مفاجأة جديدة خلال التحقيقات، حيث أشار إلى أنه بعد تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتهم زوجته بادعاء المرض، واجهها بالأمر وطلب منها التوقف إلا أنها – بحسب أقواله – هددته بالانتحار حال تخليه عنها أو افصاحه عن حقيقة ما يجري، ما دفعه للصمت والاستمرار معها خوفًا من تنفيذ تهديدها.

وتواصل جهات التحقيق المختصة بمحافظة الإسماعيلية الاستماع إلى أقوال الشهود وفحص التحويلات المالية والمنشورات المتداولة، في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات القضية التي أثارت حالة واسعة من الجدل والتعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

قضية دنيا فؤاد دنيا فؤاد محاربة السرطان البلوجر دنيا فؤاد التحقيقات مع زوج دنيا فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

وحدات سكنية

البداية 30 ألف وحدة .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الاهلي

3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

مشغولات ذهبية

فوق الـ 4700 دولار للأوقية.. أسعار الذهب ترتفع مُجددًا بالأسواق

ترشيحاتنا

ارتفاع سعر البن

مزاج المصريين في خطر.. ارتفاع أسعار البن عالميًا| وهذا هو السبب

كيفيه تحديث ببجي موبيل

رسميا PUBG Mobile 4.4 لعام 2026.. كيفية تحديث ببجي موبيل

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

بالصور

للحامل .. تعرفي على فوائد السمك فى الشهور الأولى؟

للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟
للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟
للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟

الشرقية تستعد لتنفيذ التدريب العملي المشترك صقر 143 لمجابهة الأزمات والكوارث

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون

علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون
علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون
علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون

فيديو

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد