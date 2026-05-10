قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صوت مصر في قلب الرياض.. احتفالية ثقافية تجسد وحدة المصير بين الشعبين
بعد تكرار الكسور المفاجئة.. دراسة عاجلة لإحلال وتجديد خط مياه شارع ربيع الجيزي
رسميًا.. 46200 مشجع في مباراة الزمالك واتحاد العاصمة
دعاء المغرب المستجاب.. أفضل الأدعية عند غروب الشمس لقضاء الحوائج وفك الكرب
مصر تُدين الهجوم الإرهابي في باكستان وندعم جهودها الرامية لاستقرار المنطقة
البرلمان الفرنسي يقر قانونا لإعادة الممتلكات الأثرية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية
الكويت تدين استهداف سفينة تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر
الأزهر للفتوى: يجوز الطواف في الأدوار العليا من المسجد الحرام
حسام حسني عن هانتا: مش هيبقى كورونا جديدة
انتحل صفة مسؤول أمني.. الجيش اللبناني يوقف عراقيا داخل البلاد
سعر الدولار اليوم في مصر مساء الأحد 10 مايو 2026 بالبنوك
بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

٧٦ ألف جنيه.. محامية المتبرعين تكشف إجمالي مبالغ التبرعات وفقا للمحاضر المحررة في قضية البلوجر دنيا فؤاد

المستشارة ولاء الحلفاوي
المستشارة ولاء الحلفاوي
الإسماعيلية انجي هيبة

صرحت المستشارة ولاء الحلفاوي، محامية المتبرعين المتضررين في قضية تبرعات البلوجر دنيا فؤاد المعروفة إعلاميًا بـ«محاربة السرطان»، أن إجمالي المبالغ الواردة بالمحاضر الرسمية حتى الآن بلغ نحو 76 ألف جنيه، وفقًا لأقوال ومحاضر مقدمة من عدد من المتضررين.

وأوضحت أن المبالغ التي تم رصدها داخل المحاضر الرسمية جاءت كالتالي:31 ألف جنيه
10 آلاف جنيه، 10 آلاف جنيه، 25 ألف جنيه.

وأكدت الحلفاوي أن هناك حالات أخرى ما زالت تتقدم ببلاغات وشكاوى جديدة، مشيرة إلى أن جهات التحقيق تواصل فحص كافة المستندات والتحويلات المالية وسماع أقوال الشهود والمتضررين، في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات القضية كاملة.

وأضافت أن فريق الدفاع عن المتضررين يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع سرعة فحص جميع الوقائع المرتبطة بجمع التبرعات، والتأكد من أوجه صرفها ومدى صحتها.

وتواصل جهات التحقيق بالإسماعيلية مباشرة التحقيقات في القضية التي أثارت حالة واسعة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعد اتهامات تتعلق بجمع تبرعات بزعم العلاج من مرض السرطان.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

ماكرون

ماكرون يلتقط صورًا تذكارية مع عدد من الشباب وعمال مطعم بالإسكندرية

امتحانات الترم الثاني في المواد غير المضافة للمجموع

بدء امتحانات الترم الثاني في المواد غير المضافة للمجموع بجميع المدارس..غداً

ترشيحاتنا

انقلاب سيارة ملاكى

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى أمام قرية المحروسة بقنا

اسعاف

مصرع مهندس وطالبة من مصابى حادث طريق قنا الصحراوى الغربى

حادث تصادم

مصرع عامل وزوجته في حادث تصادم بالمنوفية

بالصور

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

حرشة مغربي
حرشة مغربي
حرشة مغربي

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

المزيد