٧٦ ألف جنيه.. محامية المتبرعين تكشف إجمالي مبالغ التبرعات وفقا للمحاضر المحررة في قضية البلوجر دنيا فؤاد

صرحت المستشارة ولاء الحلفاوي، محامية المتبرعين المتضررين في قضية تبرعات البلوجر دنيا فؤاد المعروفة إعلاميًا بـ«محاربة السرطان»، أن إجمالي المبالغ الواردة بالمحاضر الرسمية حتى الآن بلغ نحو 76 ألف جنيه، وفقًا لأقوال ومحاضر مقدمة من عدد من المتضررين.

وأوضحت أن المبالغ التي تم رصدها داخل المحاضر الرسمية جاءت كالتالي:31 ألف جنيه

10 آلاف جنيه، 10 آلاف جنيه، 25 ألف جنيه.

وأكدت الحلفاوي أن هناك حالات أخرى ما زالت تتقدم ببلاغات وشكاوى جديدة، مشيرة إلى أن جهات التحقيق تواصل فحص كافة المستندات والتحويلات المالية وسماع أقوال الشهود والمتضررين، في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات القضية كاملة.

وأضافت أن فريق الدفاع عن المتضررين يطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع سرعة فحص جميع الوقائع المرتبطة بجمع التبرعات، والتأكد من أوجه صرفها ومدى صحتها.

وتواصل جهات التحقيق بالإسماعيلية مباشرة التحقيقات في القضية التي أثارت حالة واسعة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعد اتهامات تتعلق بجمع تبرعات بزعم العلاج من مرض السرطان.