«سيارة الشعب».. تفاعل واسع بعد نشر صورة السيارة المتحفظ عليها في قضية تبرعات دنيا فؤاد

أثارت الصورة المتداولة للسيارة المتحفظ عليها ضمن ممتلكات البلوجر دنيا فؤاد والمعروفة بمحاربة السرطان، حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب نشر تفاصيل جديدة بشأن القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «التبرعات».



وتصدّر وصف «سيارة الشعب» تعليقات رواد السوشيال ميديا، بعد الكشف عن أن السيارة المتحفظ عليها من طراز صيني اقتصادي، حيث عبّر كثيرون عن دهشتهم من نوع السيارة مقارنة بحجم التبرعات والأرقام التي تم تداولها خلال الفترة الماضية.



وتباينت التعليقات بين السخرية والتعجب، إذ كتب البعض: «كنا متوقعين عربية فارهة»، بينما اعتبر آخرون أن الواقعة كشفت مفاجآت غير متوقعة داخل القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الأخيرة.

وكانت جهات التحقيق قد قررت التحفظ على عدد من الممتلكات المرتبطة بالقضية، من بينها سيارة خاصة وسكوتر، في إطار استكمال التحقيقات الجارية بشأن البلاغات المقدمة والتبرعات التي تم جمعها بزعم علاج مرضى السرطان.

وتواصل جهات التحقيق المختصة فحص التحريات وسماع أقوال عدد من الشهود، إلى جانب مراجعة التعاملات المالية والحسابات المرتبطة بالقضية، لكشف كافة الملابسات والتفاصيل المتعلقة بها.

وتحوّل اسم «سيارة الشعب» إلى تريند متداول بين المتابعين، خاصة بعد انتشار الصورة بشكل واسع عبر الصفحات الإخبارية ومواقع التواصل، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه التحقيقات خلال الفترة المقبلة.