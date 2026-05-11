معندهاش حساب بنكي ومعاها 150 جنيه بمحفظة كاش .. محامي دنيا فؤاد يكشف مفاجآت

أثارت قضية دنيا فؤاد حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول اتهامات تتعلق بجمع تبرعات مالية بدعوى تحمل نفقات العلاج، في وقت بدأت فيه جهات التحقيق فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غضب رواد التواصل الاجتماعي من جمع التبرعات

وتزايدت حالة الغضب بين عدد من المتعاطفين مع دنيا فؤاد، عقب انتشار معلومات تفيد بجمع ما يقارب 4 ملايين جنيه، إلى جانب مزاعم بشأن شراء سيارة وساعة وهواتف باهظة الثمن من أموال التبرعات، ما دفع مستخدمين على مواقع التواصل للمطالبة بكشف حقيقة الواقعة وأوجه إنفاق الأموال.

رد محامي دينا فؤاد

من جانبه، نفى محمد حجازي صحة الاتهامات المتداولة، مؤكدًا أنها “شائعات” لا تستند إلى أدلة، مشيرًا إلى أن موكلته لا تمتلك أي حسابات بنكية، وأن كل ما لديها محفظة إلكترونية تحتوي على 150 جنيهًا.

