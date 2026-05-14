سوهاج تحصد المركز الأول في شتاء رقمي وكن مستعدا

سوهاج _ أنغام الجنايني

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل النجاحات بمحافظة سوهاج، حصلت المحافظة على جائزة المركز الأول في مبادرتي “شتاء رقمي” و“كن مستعدًا”، خلال فعاليات إطلاق “مبادرة مليون رخصة رقمية” و“مرصد سوق العمل الدولي”، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشارك اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات الاحتفالية التي نظمها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي وتأهيل الشباب لسوق العمل الحديث.

وخلال كلمته، أكد "النعماني" أن جامعة سوهاج تبنت رؤية متكاملة تقوم على تنمية مهارات الطلاب والخريجين، وتعزيز الابتكار والتفكير الإبداعي، إلى جانب التوسع في البرامج التدريبية والشراكات الاستراتيجية، بهدف إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي وسوق العمل المحلي والدولي.

كما حرص رئيس الجامعة على تهنئة اللواء طارق راشد بعد تكريم المحافظة من رئيس مجلس الوزراء، عقب فوزها بالمركز الأول في جوائز الرخص الدولية للطلاب الأوائل ضمن مبادرتي “شتاء رقمي” و“كن مستعدًا”.

وأوضح "النعماني" أن الجامعة نجحت في تدريب 2070 متدربًا ضمن مبادرة “كن مستعدًا”، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، حيث تضمنت البرامج التدريبية مجالات التكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، بهدف رفع جاهزية الشباب لسوق العمل وتأهيلهم للوظائف المستقبلية.

وشهدت الاحتفالية استعراض أهداف المبادرات وآليات تنفيذها، إلى جانب عرض فرص التدريب والتأهيل المتاحة للشباب المصري، فضلًا عن تسليط الضوء على الشراكات المحلية والدولية التي تدعم تطوير المهارات الرقمية وبناء جيل قادر على المنافسة في مختلف المجالات الحديثة.

