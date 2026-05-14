8 أبحاث تناقش التحول الرقمي بالآثار والمتاحف وسوق العمل بمؤتمر سوهاج

نظمت كلية الآثار بجامعة سوهاج مؤتمرها الطلابي العلمي الثاني تحت عنوان التحول الرقمي في علوم الآثار والمتاحف وارتباطه بسوق العمل.

وذلك بحضور الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور فهيم حجازي عميد الكلية، الدكتور أشرف البخشونجي عميد كلية الفنون التطبيقية والتراثية، الدكتور علاءالدين عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.على حرص الجامعة على دعم البحث العلمي الطلابي وتشجيع الابتكار في مجالات التحول الرقمي وتطبيقاته في علوم الآثار والمتاحف، مشيداً بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي للمؤتمر.

ولفت إلى أن الجامعة تحرص على تهيئة بيئة محفزة للإبداع العلمي من خلال أنشطتها العلمية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يتسق مع رؤية الجامعة في توفير بيئة أكاديمية محفزة تسهم في تطوير القدرات البحثية لدى طلاب الدراسات العليا، وتفعيل دورهم في الإسهام العلمي في مجال الآثار.

ومن جانبه أكد الدكتور حسين طه على حرص الجامعة على أهمية استمرار دعم الأنشطة العلمية الطلابية، وتوسيع نطاقها لتشمل مزيدًا من مجالات التحول الرقمي.

بما يسهم في إعداد كوادر أثرية مؤهلة تمتلك مهارات علمية وتقنية قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

واضاف أن دور الجامعة لا يقتصر على الجانب الأكاديمي وحسب، بل يمتد إلى تشجيع الطلاب على الأنشطة البحثية التي تسهم في صقل مهارات الطلاب والباحثين، مؤكدًا على أهمية الدراسات الأثرية في الحفاظ على التراث والتاريخ المصري، الذي يمثل أحد عناصر الهوية المصرية.

وأشار عميد الكلية إلى أنه تم تقديم 8 أبحاث علمية متميزة من خلال المؤتمر، عكست مستوى علميًا متقدمًا لدى الطلاب، حيث تناولت موضوعات حديثة تجمع بين التكنولوجيا والعلوم الأثرية من بينها تصميم تطبيق رقمي مبتكر لترجمة نصوص اللغة المصرية القديمة إلى لغات أجنبية.

بما يسهم في دعم السياحة والبحث العلمي، التحول الرقمي في المتاحف ودوره في تطوير أساليب العرض المتحفي وتعزيز الحفظ الوقائي “دراسة تطبيقية على قطاع آثار سوهاج”.

كما تضمنت رؤية مقترحة لتطبيق استراتيجيات التحول الرقمي في متحف سوهاج القومي، وأيضاً دراسة تحليلية لعوامل تلف الأحجار الأثرية ووضع استراتيجية حديثة للصيانة والترميم "تطبيقًا على معبد الأقصر".

ومن الجدير بالذكر أنه قد أسفرت نتائج التقييم عن فوز الطلاب عمر محيي جمعة، مريم حسن محمد، مؤمن حسني عبد الرحيم، محمد محمود عوض بالمراكز الأولى، تقديرًا لتميز أبحاثهم وأفكارهم الابتكارية وقدرتهم على الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي.