أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تتخذ إجراءات صارمة ضد بعض التطبيقات فما القصة؟ ووداعاً للمقاطع المزعجة.. إليك كيف تخفي فيديوهات يوتيوب القصيرة

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سامسونج تتخذ إجراءات صارمة ضد بعض التطبيقات فما القصة؟

بدأت شركة سامسونج اختبار لميزة جديدة تستهدف التطبيقات التي تُغرق هواتف المستخدمين وذلك بالإعلانات والتنبيهات الدعائية المزعجة، وذلك ضمن تحديث جديد لتطبيق Device Care المخصّص لإدارة أجهزة جالاكسي وصيانتها.

وتتيح الميزة الجديدة، والتي ظهرت في الإصدار 13.8.80.7 من التطبيق، رصد بعض التطبيقات التي ترسل لعددًا كبيرًا من الإشعارات الإعلانية، ثم القيام بتقييد نشاطها تلقائيًا وذلك عبر نقلها إلى وضع السُبات العميق Deep Sleep ، مما قد يمنعها من العمل في الخلفية أو القيام بإرسال المزيد من التنبيهات، إلا إذا قرّر المستخدم إعادة تفعيلها.

بمواصفات احترافية.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك اهم مواصفاتها

بعد أسابيع من التسريبات، أكدت شركة ريلمي رسميًا أن هاتف ريلمي 16T سيُطرح في الأسواق يوم 22 مايو.

ويأتي هذا الجهاز خلفًا لهاتف ريلمي 15T الذي أُطلق العام الماضي، والذي تميز بمواصفات مثل شاشة AMOLED FHD+ مقاس 6.57 بوصة، ومعالج Dimensity 6400، وبطارية بسعة 7000 مللي أمبير. وأكدت الشركة أن هاتف ريلمي 16T سيحتوي على أكبر بطارية في تاريخ هواتف ريلمي المرقمة.

وداعاً للمقاطع المزعجة.. إليك كيف تخفي فيديوهات يوتيوب القصيرة

يمكن للمستخدمين الآن تقليل عوامل التشتيت في مقاطع الفيديو القصيرة على يوتيوب.

أصبح بإمكان يوتيوب الآن إخفاء الفيديوهات من الصفحة الرئيسية و إيقاف تشغيل خاصية التمرير اللانهائي للفيديوهات القصيرة.

تسريبات تكشف تصميم ومواصفات Sony Xperia 1 VIII قبل الإطلاق الرسمي

تستعد سوني للكشف عن هاتف Xperia 1 VIII في 13 مايو، لكن صورًا تسويقية تبدو رسمية قد ظهرت بالفعل على الإنترنت.

تُظهر الصور المسربة تصميمًا جديدًا للكاميرا الخلفية مع الحفاظ على العديد من عناصر Xperia المميزة، بما في ذلك الحواف العلوية والسفلية السميكة وزر مخصص لالتقاط الصور، كما تؤكد الصور توفر خيارات ألوان متعددة، وتشير إلى أن سوني ستواصل التركيز على قدراتها في مجال التصوير.

ومن المتوقع أن يصل هاتف Xperia 1 VIII كهاتف سوني الرائد لعام 2026.