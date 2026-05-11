فيفو وهونر تطوران هواتف ذكية قابلة للطي.. إليك أهم مواصفاتها

كشفت هواوي مؤخرًا عن هاتف Pura X Max بتصميم قابل للطي عريض. وتنتشر التكهنات أيضًا بأن سامسونج قد تكشف عن جهاز مماثل إلى جانب هاتفي Galaxy Z Fold 8 وZ Flip 8 في يوليو من هذا العام. وتشير التقارير إلى أن آبل تعمل على أول هاتف قابل للطي لها، والذي يُحتمل أن يُطلق عليه اسم iPhone Ultra ، والذي قد يُكشف عنه في سبتمبر من هذا العام. وتشير تقارير جديدة إلى أن عددًا من العلامات التجارية الأخرى تستعد أيضًا لإطلاق هواتف قابلة للطي عريضة في السنوات القادمة.

هاتف Vivo القابل للطي ذو الشاشة العريضة

تشير التسريبات إلى أن هاتف Vivo X Fold 6 القادم سيشهد تحسينات ملحوظة في أداء طي الشاشة وأضاف أن على المستخدمين الذين يفضلون الهواتف الذكية القابلة للطي الكبيرة متابعة هذا الجهاز، حيث تشير التقارير إلى أن طي الشاشة قد شهد تحسينات كبيرة مقارنةً بالأجيال السابقة.



تشير التسريبات أيضاً إلى أن شركة فيفو قد تُحوّل تدريجياً تشكيلة هواتفها القابلة للطي نحو تصميمات أوسع تُشبه الكتب. مع ذلك، لا يوجد حالياً أي وضوح بشأن ما إذا كان سيتم طرح جهاز كهذا هذا العام.

تصميم هاتف Honor القابل للطي العريض

بحسب التسريبات تعمل شركة هونر منذ فترة طويلة على هاتف قابل للطي عريض. ورغم أنه لم يُفصح عن أي تفاصيل تقنية حول الجهاز، فيبدو أن الجهاز مزود بكاميرا ثلاثية وشاشة ثانوية في الخلف، بالإضافة إلى تصميم أعرض. عند فتحه، قد يوفر تجربة عرض شبيهة بالأجهزة اللوحية في الوضع الأفقي.

أما بالنسبة لموعد الإطلاق، فتشير التقارير إلى أن الجهاز قد لا يصل قبل الربع الأول من عام ٢٠٢٧.