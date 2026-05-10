الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مع تجربة ألعاب فائقة ..شاومي تكشف عن هاتفي Redmi K90 و K90 Pro Max

لمياء الياسين

كشفت شركة ريدمي عن هاتفي Redmi K90 و K90 Pro Max في أكتوبر من العام الماضي. والجدير بالذكر أن هذه كانت المرة الأولى التي يُطرح فيها هاتف رائد من ريدمي يحمل علامة "Pro Max". وبناءً على هذا النمط من التسمية، أشارت تقارير سابقة إلى أن سلسلة Redmi K100 القادمة ستضم هاتفي Redmi K100 وK100 Pro Max. إلا أن تحديثًا جديدًا يُشير إلى أن الشركة قد تستبدل هاتف K100 Pro Max بطراز مختلف تمامًا.

أشارت التسريبات إلا أنه لن يكون هناك طراز Q11U في نهاية المطاف، بل جهاز Q11X.
تشير أحدث تسريبات المُسرّب إلى أن الشركة قد تُطلق هاتف Q11X بدلاً من Q11U. وقد أدى ذلك إلى تكهنات بأن ريدمي قد تتخلى تماماً عن علامة "Pro Max" التجارية لهاتفها الرائد القادم. 

في الوقت الحالي، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الجهاز سيُطرح باسم ريدمي K100 Ultra أو باسم آخر تماماً.

وبحسب ما أكده المدير العام لشركة ريدمي “لو ويبينغ”، فإن هاتف Redmi K90 Ultra سيكون له لمسة مختلفة، ففي حين كانت الإصدارات السابقة من فئة "Ultra" تمثل قمة السلسلة كأجهزة رائدة، فإن Redmi K90 Ultra القادم سيأتي بإمكانات أقل من شقيقه. 

يعد من المتوقع أن يصل الهاتف قريبا، لكنه سيأتي تحت مستوى Redmi K90 Pro Max وRedmi K90 Max في ترتيب السلسلة.

أما عن Redmi K90 Max المرتقب، فيأتي ثانويا مقارنة بـ Pro Max، إذ صمم الأخير ليكون جهازا متكاملا يقدم أداء كاميرات من فئة الهواتف الرائدة، بينما يركز K90 Max بشكل شبه كامل على الأداء في الألعاب. 

ومن جانبه سيكون Redmi K90 Ultra  أكثر فخامة من الإصدار الأساسي Redmi K90، لكنه أقل من Max وPro Max.
 

Redmi K90 Ultra

وفي الوقت نفسه، أعلنت شاومي عن جهازها اللوحي الجديد والمضغوط Redmi K Pad 2، والذي يعد منافسا مباشرا لـ iPad mini، والذي يأتي بتصميم خلفي يقترب كثيرا من تصميم الـ iPad mini، حيث تخلت شاوني عن التصميم ثنائي اللون لوحدة الكاميرا في الجيل الأول واعتمدت على شكل أبسط وأكثر أناقة.

مواصفات هاتفي Redmi K90 و K90 Pro Max

يحمل الجزء الخلفي للـ Redmi K Pad 2 مكانا واحدا فقط للكاميرا، مما يمنحه مظهرا مشابها جدا للـ iPad mini. ويتميز الجهاز بتصميم unibody معدني يضفي لمسة فخامة ومتانة.

يأتي Redmi K Pad 2 بمعالج MediaTek Dimensity 9500 الرائد، ما يجعلها واحدة من أقوى الأجهزة اللوحية المدمجة في السوق. 

كما يحتوي الجهاز على شاشة 8.8 بوصة، ما يجعلها بحجم مشابه للـ Lenovo Legion Tab Gen 5، وأكبر قليلًا من iPad mini. وتدعم الشاشة معدل تحديث 165 هرتز مع استجابة لمسية عالية

أما عن قدرة الشحن فقد تم تجهيز الجهاز ببطارية كبيرة بسعة 9100 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع 67 واط، ما يوفر وقت استخدام طويل وتجربة سلسة للألعاب أو التصفح.

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

حرشة مغربي

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي

