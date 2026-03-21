بطارية ضخمة وشاشة سريعة.. شاومي تكشف عن Redmi 15A 5G

أعلنت العلامة التجارية “ريدمي” المملوكة لشركة شاومي، رسميا عن موعد إطلاق هاتفها الجديد Redmi 15A 5G، المقرر طرحه للبيع يوم 27 مارس المقبل، ليضاف بذلك إلى سلسلة Redmi 15.

وقبل الإطلاق الرسمي، كشفت الشركة الصينية عبر موقع مصغر خاص عن التصميم والمواصفات الرئيسية للهاتف، مؤكدة توفره بثلاثة ألوان مختلفة.

تصميم ومواصفات Redmi 15A 5G

يأتي هاتف Redmi 15A 5G بتصميم خلفي مسطح مع وحدة كاميرا مستطيلة تضم عدستين رئيسيتين وفلاش LED، توجد أزرار الطاقة والتحكم في الصوت على الجانب الأيمن، بينما يوجد شعار “ريدمي” في الركن السفلي الأيسر من الخلف.

سيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي الأسود، الأزرق، والوردي، مع تميز النسخة الوردية بغطاء خلفي مزخرف.

هاتف Redmi 15A 5G

أما على صعيد المواصفات، فقد تم تأكيد أن الهاتف سيأتي بشاشة تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ويعمل ببطارية ضخمة بسعة 6300 مللي أمبير.

ويشاع أنه سيشغل بمعالج ثماني النوى يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع تفاصيل إضافية ستعلن عند الإطلاق الرسمي.

لمحة عن سلسلة Redmi 15

يأتي الهاتف الجديد بعد Redmi 15، أول أجهزة هذه السلسلة الذي ظهر في أغسطس العام الماضي بسعر 160 دولار، ويتميز بشاشة IPS LCD بحجم 6.9 بوصة ومعدل تحديث 144 هرتز في الثانية، مع سطوع يصل إلى 850 شمعة.

يعمل هاتف Redmi 15 بمعالج كوالكوم Snapdragon 6s Gen 3، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

على صعيد التصوير، يحتوي الهاتف على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة مساعدة، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

يعمل الجهاز ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع 33 وات والشحن العكسي 18 وات، ويأتي بنظام شاومي HyperOS 2.0 المبني على Android 15، مع شهادة IP64 لمقاومة الغبار والماء.