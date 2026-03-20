قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توروب يرد على أنباء رحيله عن الأهلي.. هل يغادر القلعة الحمراء؟
اعتراف مثير.. مجتبى خامنئي: تجولت سرا بين الإيرانيين وركبت سيارة أجرة واستمعت لأحاديثهم
تحذير من الشاي باللبن مع كحك العيد.. أضرار ونصائح لتناوله بشكل صحي
بعد ساعات من التداولات المسائية.. الذهب يفقد 50 جنيها من قيمته
سنواصل دعمه.. ليفربول يدين الإساءات العنصرية من جماهير جلطة سراي ضد كوناتي
الرئيس الإيراني: دول الجوار صديقة لنا.. ومستعدون لحل الخلافات
تصريحات نارية من ترامب: المعركة في إيران حُسمت عسكريا.. والناتو جبناء
قائد فيلق القدس: المقاومة تتحرك منفردة للدفاع عن إيران ضد أمريكا وإسرائيل
ترامب: لم يتبق لدى إيران قادة نتحدث إليهم
دمياط .. التحقيق مع مالك محل بسبب إنفجار أنبوبة غاز هيليوم
في أول أيام عيد الفطر.. الدولار يسجل 52.29 جنيه مساء اليوم
ضربة قوية للأعداء .. خامنئي: العدو توهم بإسقاط الشعب الإيراني للنظام في يوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

Watch S5 تصل رسميا.. شاومي تطلق ساعة ذكية بتقنية eSIM

شيماء عبد المنعم

إلى جانب حاسوب Xiaomi Book Pro 14، أعلنت شركة شاومي عن ساعتها الذكية الجديدة Xiaomi Watch S5، التي وصفتها بأنها “ساعة رياضية شاملة بعمر بطارية طويل”.

مواصفات ساعة شاومي Xiaomi Watch S5

تتميز ساعة شاومي الجديدة Xiaomi Watch S5، بهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ من نوع 316L مع تصميم إطار مدمج، فيما تأتي نسخة Midnight Blue بإطار خزفي متعدد الأوجه، بينما تعتمد نسخة Forged Carbon على عملية تصنيع طبقية متقدمة، كما يأتي التاج بتصميم دائري مميز يعزز الطابع العصري للساعة.

وتتوفر ثلاثة إطارات من الفولاذ المقاوم للصدأ مع خيارات مختلفة للأحزمة، حيث تأتي النسخ السوداء والفضية بأحزمة من مادة الفلورولاستومر، بينما تجمع نسخة eSIM بين هيكل فضي وحزام جلدي رمادي.

مزايا صحية وتتبع متقدم

تعتمد ساعة شاومي Watch S5 على مستشعر جديد رباعي الضوء ورباعي PD، ما يمنحها دقة تصل إلى 98.4% في قياس معدل ضربات القلب، وفقا لشركة شاومي. 

كما تم تحسين خوارزمية تتبع النوم، لتسريع اكتشاف بداية النوم والاستيقاظ بنسبة تقارب 11%.

تأتي الساعة بشاشة من نوع AMOLED بقياس 1.48 بوصة بدقة 480 × 480 بكسل، مع سطوع يصل إلى 2500 شمعة، ما يوفر وضوحا عاليا حتى في الإضاءة القوية. 

كما تضم شريحة GNSS مزدوجة التردد لتعزيز دقة تحديد الموقع، إلى جانب وضع ركوب دراجات جديد يدعم ميزات حاسوب الدراجة وأجهزة قياس الطاقة عبر البلوتوث.

توفر ساعة Watch S5، عمر تشغيل يصل إلى 21 يوما، مع تكامل عميق ضمن منظومة شاومي، حيث تدعم التطبيق الخاص بالسيارات، بما في ذلك موديلات حديثة مثل Xiaomi SU7 وXiaomi YU7.

كما تدعم الاتصال بالأقفال الذكية من شاومي، ما يتيح للمستخدمين عرض بث الكاميرا مباشرة من معصمهم، في خطوة تعزز من تكامل الأجهزة الذكية داخل النظام البيئي للشركة.

تتوفر ساعة شاومي Watch S5، للبيع في الصين بسعر يبدأ من 1199 يوان (حوالي 175 دولارا) للنسخة الأساسية، بينما يصل سعر نسخة eSIM إلى 1399 يوان (حوالي 205 دولارات). 

وتأتي النسخة العادية بخياري اللون الأسود والفضي، في حين تتوفر نسخة eSIM بتصميمي Forged Carbon وMidnight Blue.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
المزيد

