الوحش القادم من شاومي.. تسريبات تكشف سعر Xiaomi 17T

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، مؤخرا هاتفي Xiaomi 17 وXiaomi 17 Ultra، ومن المتوقع أن ينضم قريبا جهاز جديد إلى هذه السلسلة، وهو Xiaomi 17T، الذي قد يوسع تشكيلة الهواتف خلال الأشهر القادمة.

وتشير تقارير سابقة للمسرب Abhishek Yadav إلى أن هاتف شاومي القادم قد يصل إلى السوق الهندي بنهاية أبريل أو في شهر مايو.

تسريبات تكشف سعر Xiaomi 17T

وفقا للتسريبات، قد يتم طرح هاتف Xiaomi 17T في السوق الهندي خلال الشهرين إلى الثلاثة القادمة بسعر حوالي 55000 روبية (حوالي 594 دولار)، والذي قد يشمل عروض الإطلاق التي تقدمها شاومي عادة خلال الفترة الأولى من المبيعات.

وتشير التقارير إلى أن شاومي قد تطلق Xiaomi 17T إلى جانب نسخة بمواصفات أعلى باسم Xiaomi 17T Pro، إلا أن النسخة العادية فقط قد تصل إلى السوق الهندي في البداية.

ومن المتوقع أن تأتي كل من النسختين بكاميرات مضبوطة من Leica، مع إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية يشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل.

كما تشير التوقعات إلى أن المستشعرات الرئيسية والتيليفوتو بين النسختين قد تكون مختلفة، مع توقع إضافة كاميرا تيليفوتو بيريسكوبية في نسخة Pro، أما الكاميرا الأمامية للصور السيلفي، فستكون بدقة 32 ميجابكسل لكلا الهاتفين.

المواصفات التقنية

سيعمل هاتف Xiaomi 17T بمعالج ميدياتك Dimensity 8500، وسيحتوي على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

بالنسبة لطراز Xiaomi 17T Pro، من المتوقع أن يتم تشغيله بمعالج ميدياتك MediaTek Dimensity 9500.

تشير التقارير إلى أن نسخة Pro قد تستند إلى هاتف Redmi K90 Ultra المتوقع إطلاقه في الصين خلال أبريل، مع شاشة OLED بحجم 6.8 بوصة ودقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، وبطارية بسعة 8500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 100 وات، ومروحة تبريد مدمجة، ومستشعر بصمة بالأشعة فوق الصوتية مدمج في الشاشة.

من المتوقع أن تحمل الأجهزة أرقام الموديل 2602DPT53G/I و2602EPTC0G، مع إمكانية أن تأتي نسخة Pro بإطار معدني ومقاومة شاملة للماء.