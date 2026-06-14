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بدء التقديم في المدارس الرياضية من اليوم حتى الخميس القادم.. اعرف الشروط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء التقديم في المدارس الرياضية من اليوم حتى الخميس القادم.. اعرف الشروط

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم باب التقديم في المدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين / بنات للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ على مستوي الجمهورية، وذلك لقبول دفعة جديدة من الطلبة والطالبات الناجحين في الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٥.

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء سحب ملفات  التقديم في المدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين / بنات للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦  ، من اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٦/١٤ حتى يوم الخميس ٢٠٢٦/٧/١٦، وذلك طبقاً لشروط التقدم الواردة بالقرار الوزاري رقم (٢١٩) لسنة ٢٠١٨.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم الإعلان عن التعاقد مع مدربين متخصصين في المدارس الاعدادية الثانوية الرياضية ، طبقاً للقرار الوزاري رقم (٢١٩) لسنة ٢٠١٨

التقديم في المدارس الرياضية .. شروط القبول في المرحلة الإعدادية

- أن يكون الطالب ناجحا في الصف السادس الابتدائي ومنقولا للصف الأول الاعدادي

- ويسحب الملف من المدرسة الرياضية الإعدادية بالموعد المحدد


التقديم في المدارس الرياضية .. شروط القبول في المرحلة الثانوية

- يتم فتح باب القبول لإلتحاق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالمديرية التعليمية التابع لها المدرسة ولك في حالة وجود أماكن خالية بالصف الأول الثانوي الرياضي

- يسحب ملف التقديم من المدرسة الرياضية الثانوية بالموعد المحدد


التقديم في المدارس الرياضية ..  الكشف الطبي والاختبارات

- يتم اجراء الكشف الطبي مع اعلان نتيجته قبل بدء الاختبارات البدنية والمهارية والثقافية

- يجتاز الطالب الكشف الطبي ( نظر - صدر - قلب - صورة تحليل دم كامل - اختبار ذكاء ) ، على أن يكون من التأمين الصحي أو احدى المستشفيات الحكومية الواقعة في نطاق المدرسة


- يجتاز الطالب اختبارات القوام والاختبارات البدنية والمهارية والثقافية الرياضية


البطولات الرسمية للمرحلة الثانوية

حصول الطالب أو الطالبة على المركز من الأول للرابع بشرط وجود أماكن شاغرة

* البطولات الرسمية الدولية أو العربية أو الإفريقية أو الجمهورية للأندية  :

على أن تكون معتمدة من الاتحادات المختصة، دون التقيد بشرط المجموع في شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب. 

* بطولات الجمهورية المركزية :

على أن تكون معتمدة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بالوزارة، دون التقيد بشرط المجموع في شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقا للألعاب المدرجة بالمدرسة المتقدم لها الطالب وبطولات مدرسية معتمدة من المديرية والإدارة التعليمية أو الاتحارات أو المناطق بالمديرية التعليمية التابع لها. اجتياز الاختبارات الثقافية والعلمية والرياضية.

وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقديم في المدارس المدارس

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