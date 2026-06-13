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موعد ومكان الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد مادة العلوم
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد ومكان الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد مادة العلوم

وظائف
وظائف
محمد غالي

يترقب عدد كبير من المتقدمين لمسابقة شغل وظائف «معلم مساعد مادة العلوم» من العاملين المستعان بهم بنظام الحصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإعلان عن موعد ومكان الامتحان الإلكتروني، وذلك بعد إتاحة الاستعلام عن بيانات الامتحان من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

وظائف 

وظائف معلم مساعد مادة العلوم

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، فتح باب الاستعلام عن موعد ومقر الامتحان الإلكتروني للمتقدمين بالمسابقة، في إطار استكمال إجراءات التعيين واختيار الكوادر التعليمية المؤهلة لشغل الوظائف المعلن عنها.

وأوضح الجهاز أن الاستعلام أصبح متاحا عبر بوابة الوظائف الحكومية، داعيا جميع المتقدمين إلى متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع «فيس بوك»، بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية، للاطلاع على أحدث التعليمات والمستجدات المتعلقة بالامتحانات وإجراءات انعقادها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لدعم المنظومة التعليمية وتوفير الكوادر البشرية اللازمة لسد العجز في المدارس بمختلف التخصصات.

وظائف 

فرص عمل جديدة في العين السخنة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل بإحدى شركات الهندسة والإنشاءات الكبرى بمنطقة العين السخنة، في عدد من التخصصات، تشمل:

10 مترجمين (من الجنسين).
10 عمال.
4 أفراد أمن إداري.
3 سباكين.
3 كهربائيين.
2 لحامين.
2 فني دهانات.
1 حجار.

الشروط والمزايا

حددت الوزارة عددا من الشروط للتقديم، أبرزها:

الحصول على مؤهل عال أو فوق متوسط أو متوسط وفقا لطبيعة الوظيفة.
أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و35 عاما.
رواتب تبدأ من 8 آلاف جنيه وتصل إلى 18 ألف جنيه بحسب الوظيفة والخبرة.
فترة اختبار لمدة شهر قبل التثبيت.

 

وظائف فنية وإنتاجية بمدينة السادس من أكتوبر

كما أعلنت الوزارة عن فرص عمل بإحدى الشركات العاملة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر، وتشمل:

4 فنيي صيانة كهربائية براتب يصل إلى 16,125 جنيها.
3 فنيي صيانة ميكانيكية براتب يصل إلى 13,693 جنيها.
2 فني مكبس براتب يصل إلى 10,717 جنيها.
10 مراقبي جودة براتب 7,721 جنيها.
40 عامل إنتاج براتب 7,427 جنيها.

وظائف 

شروط التقديم

تشترط الوظائف الحصول على مؤهل متوسط أو إجادة القراءة والكتابة وفقا لطبيعة كل وظيفة، مع تحديد الراتب النهائي بحسب الخبرة والكفاءة المهنية.

طريقة التقديم

يمكن للراغبين في التقديم التوجه مباشرة إلى مقر الشركة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر.

وتأتي هذه الفرص ضمن جهود وزارة العمل لتوفير مزيد من فرص التشغيل للشباب، ودعم سوق العمل من خلال إتاحة وظائف متنوعة برواتب تنافسية ومسارات مهنية تتيح فرصا للتطور والترقي.

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