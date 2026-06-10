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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وظائف جديدة للشباب برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه بالقطاع الخاص

وظائف جديدة للشباب برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه بالقطاع الخاص
وظائف جديدة للشباب برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه بالقطاع الخاص
عبد الفتاح تركي

وظائف وزارة العمل .. أعلنت وزارة العمل عن توفير عدد كبير من فرص العمل الجديدة داخل القطاع الخاص، في إطار جهودها الرامية إلى دعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل مناسبة للشباب والخريجين، من خلال إتاحة وظائف متنوعة في عدد من التخصصات المطلوبة، مع تقديم رواتب مجزية تتناسب مع طبيعة الوظائف والخبرات المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة الرامية إلى المساهمة في خفض معدلات البطالة وفتح مجالات تشغيل جديدة أمام الباحثين عن فرص عمل، سواء من أصحاب المؤهلات العليا أو المتوسطة، وذلك عبر طرح وظائف في مجالات فنية وهندسية وإدارية وأمنية، إلى جانب توفير فرص كبيرة للسائقين الذين يعدون من أكثر الفئات المطلوبة خلال الفترة الحالية.

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وزارة العمل

فرص عمل متنوعة في عدد من التخصصات

أوضحت وزارة العمل أن الوظائف المطروحة تغطي مجموعة واسعة من التخصصات التي تلبي احتياجات العديد من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، بما يمنح الباحثين عن العمل فرصًا متعددة تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.

وأكدت الوزارة أن التخصصات المتاحة تتنوع بين الوظائف الفنية والهندسية والإدارية والمالية، إضافة إلى عدد من الوظائف في قطاع الأمن ونقل الأموال، وهو ما يوسع نطاق الاستفادة أمام مختلف الفئات الراغبة في الحصول على فرصة عمل مستقرة.

600 وظيفة سائق برواتب مجزية

ضمن الوظائف الأكثر طلبًا، أعلنت الوزارة عن توفير 600 فرصة عمل للسائقين الحاصلين على رخص قيادة أولى أو ثانية أو ثالثة.

وزارة العمل

وأشارت إلى أن الرواتب المخصصة لهذه الوظائف تبدأ من 7000 جنيه شهريًا وتصل إلى 15000 جنيه شهريًا، وفقًا للخبرة والكفاءة وطبيعة العمل، ما يجعلها من أبرز الفرص المتاحة للراغبين في العمل بمجال النقل والقيادة.

وظائف هندسية وفنية مطلوبة

كما تضمنت الوظائف المطروحة عددًا من التخصصات الهندسية والفنية التي تحتاج إليها الشركات والمؤسسات المختلفة.

وشملت الوظائف المتاحة 20 مهندس ورشة ميكانيكا، بالإضافة إلى 25 فني ميكانيكا، و25 فني تبريد وتكييف، و25 فني كهرباء، و25 فني عفشة، إلى جانب 25 فني كاوتش.

وتسعى هذه الوظائف إلى استقطاب الكوادر الفنية المتخصصة القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، مع توفير بيئة عمل مناسبة وفرص للتطوير المهني واكتساب الخبرات.

وظائف إدارية ومالية للخريجين وأصحاب الخبرات

وفي إطار دعم مختلف التخصصات، أعلنت الوزارة أيضًا عن توفير فرص عمل في المجالات الإدارية والمالية.

وتشمل الوظائف المطروحة 40 محاسبًا و40 موظفًا إداريًا، حيث تختلف الرواتب وفقًا لطبيعة العمل والخبرة العملية والمؤهلات التي يمتلكها المتقدم.

وأكدت الوزارة أن هذه الوظائف تتيح للعاملين فرصًا للتدرج الوظيفي واكتساب المزيد من الخبرات داخل المؤسسات والشركات التي سيتم التعيين بها.

وزارة العمل تعلن عن وظائف

فرص عمل بقطاع الأمن ونقل الأموال

كما كشفت وزارة العمل عن توفير عدد من الوظائف داخل إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في مجال الأمن ونقل الأموال، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من التخصصات الإدارية والتنفيذية.

وتشمل الوظائف المتاحة مدير شركة، وتتراوح المرتبات الخاصة بهذه الوظيفة بين 10 و12 ألف جنيه.

كما تم الإعلان عن 5 وظائف لمشرف مواقع برواتب تتراوح بين 8.500 و9.500 جنيه.

وتضم الوظائف أيضًا 100 وظيفة مراقب أمن برواتب تتراوح بين 7.500 و8.000 جنيه.

كما تشمل فرص العمل 6 وظائف موظف عمليات برواتب تتراوح بين 8.000 و9.000 جنيه.

وأعلنت الشركة كذلك عن 3 وظائف محصل برواتب تتراوح بين 7.500 و8.500 جنيه.

وتتوافر أيضًا وظيفتان لموظف موارد بشرية برواتب تتراوح بين 7.500 و8.500 جنيه.

كما تشمل الفرص المطروحة وظيفتين لخدمة العملاء برواتب تتراوح بين 8.000 و8.500 جنيه.

وتضم الوظائف كذلك 4 فرص عمل للسائقين برواتب تتراوح بين 8.000 و8.500 جنيه.

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شروط التقديم على الوظائف الجديدة

حددت وزارة العمل عددًا من الشروط الواجب توافرها لدى الراغبين في التقديم على الوظائف المعلنة.

وتشمل هذه الشروط الحصول على مؤهل دراسي مناسب، سواء كان من المؤهلات العليا أو المتوسطة، وفقًا لطبيعة ومتطلبات كل وظيفة.

كما يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا وألا يزيد على 50 عامًا.

وأوضحت الوزارة أن الخبرة العملية المطلوبة تتراوح بين سنة واحدة و10 سنوات بحسب الوظيفة والتخصص المطلوب.

وأكدت أن تحديد قيمة الراتب يتم وفقًا للخبرة والكفاءة المهنية للمتقدم، مع الإشارة إلى أن رواتب السائقين تبدأ من 7000 جنيه وتصل إلى 15000 جنيه.

وبالنسبة لوظائف قطاع الأمن، فإن التقديم متاح لحملة المؤهلات العالية وفوق المتوسطة والمتوسطة، وفقًا لطبيعة كل وظيفة ومتطلباتها.

وزارة العمل

طريقة التقديم وأماكن التوجه

دعت وزارة العمل الراغبين في التقديم إلى التوجه مباشرة إلى مقر الوزارة أو الجهة المعلنة عن الوظائف، وذلك في 4 شارع الجلاء بميدان عبد المنعم رياض.

أما المتقدمون لوظائف قطاع الأمن، فيتوجب عليهم التوجه إلى مقر الشركة الكائن في 13 شارع عبد الحميد بدوي بالعمرانية في محافظة الجيزة.

كما خصصت الوزارة أرقامًا للاستفسار والحصول على مزيد من المعلومات، وهي 19567 و01278477499 و01201111929.

وللتواصل مع الشركة الأمنية بشأن الوظائف المتاحة لديها، يمكن الاتصال على الرقم 0235914390.

وتأتي هذه الفرص في إطار استمرار جهود وزارة العمل لتوفير وظائف حقيقية ومتنوعة للشباب والخريجين، بما يسهم في دعم سوق العمل وفتح آفاق جديدة للتشغيل داخل القطاع الخاص، مع إتاحة فرص مهنية تناسب مختلف المؤهلات والخبرات.

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