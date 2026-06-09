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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف خالية براتب 16 ألف جنيه.. قدم الآن

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث الكثير من الشباب عن فرص عمل توفر دخلا مناسبا وتساعدهم على تلبية متطلبات المعيشة، وفي هذا الإطار أعلنت وزارة العمل عن إتاحة عدد من الوظائف الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن نشرة التوظيف الدورية رقم 16 لشهر يونيو 2026، وذلك بالتعاون مع إحدى كبرى الشركات الصناعية المتخصصة في حلول تسخين المياه.

وظائف

وظائف جديدة برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه

أوضحت وزارة العمل أن الشركة بحاجة إلى شغل عدد من الوظائف الفنية والإنتاجية، تشمل:

4 فنيي صيانة كهربائية براتب يصل إلى 16,125 جنيها.
3 فنيي صيانة ميكانيكية براتب يصل إلى 13,693 جنيها.
2 فني مكبس براتب يصل إلى 10,717 جنيها.
10 مراقبي جودة براتب 7,721 جنيها.
40 عامل إنتاج براتب 7,427 جنيها.

وظائف

الشروط المطلوبة

حددت الوزارة عددا من الشروط للتقديم، أبرزها الحصول على مؤهل متوسط أو إجادة القراءة والكتابة وفقا لطبيعة الوظيفة، مع تحديد الرواتب بحسب التخصص والخبرة والمهارات المطلوبة.

طريقة التقديم

ودعت وزارة العمل الراغبين في التقدم للوظائف إلى التواصل عبر الرقم 01015151112، أو التوجه مباشرة إلى مقر الشركة بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر.

وتأتي هذه الفرص في إطار جهود مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي لتوفير وظائف متنوعة للشباب ودعم سوق العمل، من خلال إتاحة فرص مهنية برواتب تنافسية ومسارات واضحة للتطور الوظيفي.

وظائف خالية في بنك مصر

وفي سياق متصل، أعلن بنك مصر عن توافر فرص عمل جديدة في عدد من فروعه، من بينها وظيفة مدير منتجات، والتي تتضمن الإشراف على دورة حياة المنتجات المصرفية، وإدارة خطط التطوير والتسليم، ومتابعة مؤشرات الأداء، والتنسيق بين فرق العمل المختلفة.

وظائف

شروط وظائف بنك مصر

تشمل أبرز الشروط المطلوبة:

خبرة تتراوح بين عامين و4 أعوام في مجال إدارة المنتجات.
معرفة متعمقة بمنهجية Agile وإدارة المشروعات.
القدرة على إدارة الأولويات والتعامل مع فرق العمل متعددة التخصصات.
مهارات تواصل قوية كتابية وشفوية.
خبرة سابقة في المجال المصرفي أو إدارة المنتجات.

وتوفر هذه الفرص الوظيفية خيارات متنوعة أمام الباحثين عن العمل في القطاعات الصناعية والمصرفية، بما يسهم في دعم فرص التشغيل ورفع معدلات التوظيف، خاصة في ظل توجه العديد من المؤسسات إلى استقطاب الكفاءات وتوفير بيئة عمل تتيح التطور المهني وتحسين مستويات الدخل.

وزارة العمل فرص عمل يبحث

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