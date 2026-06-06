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15 الف جنيه راتب.. وظائف خاليه لحديثي التخرج
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

15 الف جنيه راتب.. وظائف خاليه لحديثي التخرج

فرص عمل
فرص عمل
محمد غالي

يتزايد اهتمام حديثي التخرج والباحثين عن فرص عمل بالاطلاع على الوظائف المتاحة في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الخاصة لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب بمختلف المحافظات.

فرص عمل

وتشمل الوظائف المطروحة العديد من التخصصات برواتب تنافسية تصل إلى 15 ألف جنيه شهريا، إلى جانب مجموعة من المزايا والحوافز التي تلبي احتياجات الباحثين عن العمل.

وظيفة مودريتور بمدينة السادس من أكتوبر

أعلنت شركة خاصة بمدينة السادس من أكتوبر عن حاجتها لشغل وظيفة "مودريتور"، حيث تستهدف حديثي التخرج وأصحاب الخبرات المحدودة بحد أقصى ثلاث سنوات.

 ويشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 22 و30 عاما، مع الإلمام بأساسيات الحاسب الآلي، فيما لا يشترط إجادة اللغة الإنجليزية أو برامج مايكروسوفت أوفيس.

فرص عمل

وتبدأ الرواتب من 8 آلاف جنيه وتصل إلى 12 ألفا و900 جنيه شهريا، مع توفير تأمينات اجتماعية واحتساب ساعات العمل الإضافية.

وظيفة أخصائي سلامة وصحة مهنية بمدينة السادس من أكتوبر

كما توفر إحدى الشركات فرصة للعمل في مجال السلامة والصحة المهنية بمدينة السادس من أكتوبر، وتشترط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال من كلية الزراعة أو معهد التعاون والإرشاد الزراعي، مع خبرة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام. 
ويشترط أن يكون المتقدم من الذكور، وأن يتمتع بمستوى جيد في اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

ويتراوح الراتب الأساسي للوظيفة بين 9 آلاف و12 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى حوافز تتراوح بين 500 و2000 جنيه.

كما توفر الشركة عددا من المزايا، تشمل السكن، والمواصلات، ووجبات التغذية، والتأمينات الصحية والاجتماعية، فضلا عن احتساب ساعات العمل الإضافية.

فرص عمل

وظيفة مسؤول مبيعات خارجية بالدقي

وفي محافظة الجيزة، أعلنت شركة بمنطقة الدقي عن فتح باب التقديم لوظيفة مسؤول مبيعات خارجية، وهي مناسبة لحديثي التخرج وأصحاب الخبرات التي تتراوح بين عام وخمسة أعوام. 
ويشترط الحصول على مؤهل عال، بينما لا يشترط مستوى محدد في استخدام الحاسب الآلي أو برامج مايكروسوفت أوفيس.

ويبدأ الراتب الأساسي من 6 آلاف جنيه ويصل إلى 15 ألف جنيه شهريا، إلى جانب حوافز إضافية تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه. 

فرص عمل


كما توفر الشركة عددا من المزايا تشمل بدل تغذية، وبدل مواصلات، وبدل سكن، فضلا عن التأمينات الصحية والاجتماعية واحتساب ساعات العمل الإضافية.

وتأتي هذه الفرص في إطار دعم جهود التوظيف وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للانخراط في سوق العمل، بما يسهم في تنمية مهاراتهم المهنية وتحقيق الاستقرار الوظيفي في مختلف القطاعات.

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